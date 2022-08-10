Маргарет Куэлли и Джеральдин Вишванатан снимутся в первом сольном фильме Итана Коэна

Следом за Джоэлом Коэном, выпустившим в прошлом году «Трагедию Макбета», над собственным сольным проектом работает и его младший брат Итан. По данным Deadline, на главные роли в пока безымянной картине утверждены Маргарет Куэлли («Однажды в… Голливуде», «Уборщица. История матери-одиночки») и Джеральдин Вишванатан («Безупречный», «Чудотворцы»).

Итан Коэн занимался подбором центральных звезд на протяжении последних месяцев. Сообщается, что конкуренция среди молодых актрис была неимоверно суровой, а несколько недель назад был составлен шорт-лист для финальных кинопроб. Куэлли и Вишванатан продемонстрировали идеальную химию, поэтому постановщик остановился именно на их кандидатурах.

Для Итана Коэна это будет первый в карьере фильм, который он снимет без своего брата. Сценарий Итан написал совместно с супругой Тришией Кук. О сюжете на данный момент информации нет. В продюсерскую команду вместе с Итаном Коэном и Кук входят постоянный бизнес-партнер братьев Коэн Роберт Граф, а также Тим Беван («Вселенная Стивена Хокинга») и шестикратный номинант на премию «Оскар» Эрик Феллнер («Отверженные»).

Производственный процесс курируют студии Working Title и Focus Features. По предварительным данным, старт съемок запланирован на осень, поэтому в прокате лента, скорее всего, окажется ближе к концу 2023 года.