Самсара, 2011

В фильме нет ни единого постановочного кадра, отсутствует закадровый текст и субтитры. Это уникальный пример сочетания визуального и музыкального искусства в жанре видового кино.
Фильм «Самсара» создавался более 5 лет в 25 странах мира.
В процессе съемок использовалась 70-миллиметровая камера, которая способна записывать изображение в формате 8К.
Именно за счет высокой технологии съемки, удивительных и редких кадров, кропотливой работы операторов фильм представляет шедевр кинематографического искусства.
Самсара - слово, пришедшее к нам из санскрита, означает “вечно вращающееся колесо жизни”. Это понятие стало для кинематографистов отправной точкой.
«Самсара» переносит нас на священные земли и в зоны стихийных бедствий, в сердце промышленных объектов и природных чудес.
Фильм… Читать дальше…