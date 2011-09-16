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Самсара Самсара
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Samsara

Самсара, 2011

2011 / США
6.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В фильме нет ни единого постановочного кадра, отсутствует закадровый текст и субтитры. Это уникальный пример сочетания визуального и музыкального искусства в жанре видового кино.

Фильм «Самсара» создавался более 5 лет в 25 странах мира.

В процессе съемок использовалась 70-миллиметровая камера, которая способна записывать изображение в формате 8К.

Именно за счет высокой технологии съемки, удивительных и редких кадров, кропотливой работы операторов фильм представляет шедевр кинематографического искусства.

Самсара - слово, пришедшее к нам из санскрита, означает “вечно вращающееся колесо жизни”. Это понятие стало для кинематографистов отправной точкой.

«Самсара» переносит нас на священные земли и в зоны стихийных бедствий, в сердце промышленных объектов и природных чудес.

6.5 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 4 апреля 2013
Премьера в мире 16 сентября 2011
Возраст 12+
Прокатчик Премьер Зал
Режиссер
Рон Фрике
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Самсара 4 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
a1ocean 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 17/04/2013 - 14:42:00):ТрансфигурацияЭто была одна из немногих находок автора.Эффектно, но спорно по корректности использования в… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
У меня, знаете, периодически возникало такое чувство, что картинка статична, а мы наоборот движемся, парим...состояние невесомости вроде.
Фильм… Читать дальше…
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