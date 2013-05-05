Стартрек: Возмездие, 2013

Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтерпрайз» обнаруживает, что деятельность и принципы их организации подорваны изнутри. Флот скован необъяснимым ужасом и бездействует, пока мир все глубже погружается в бездну.

Капитан Кирк берет на себя руководство операцией по поимке злодея, ответственного за этот хаос и способного уничтожить все человечество.

В запутанной игре не на жизнь, а на смерть, любовь и дружба будут принесены в жертву ради единственного, что осталось у Кирка — его команды.