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Стартрек: Возмездие Стартрек: Возмездие
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Star Trek Into Darkness

Стартрек: Возмездие, 2013

2013 / США
6.8 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Когда команду USS Enterprise вызывают домой, они обнаруживают, что неудержимая сила террора изнутри их собственной организации уничтожила флот и все, что он олицетворяет, оставив мир в состоянии кризиса. Чтобы свести личные счеты, капитан Кирк ведет розыск в зоне боевых действий, чтобы захватить оружие массового поражения. Раскрыв темные тайны прошлого, стоящие за нынешним господством Звездного флота, Кирк встает перед выбором между собственной совестью и судьбой всего человечества. Сможет ли он принести самую страшную жертву? 

  • Это была последняя актерская роль легендарного Леонарда Нимоя, первого исполнителя роли Спока, перед его смертью 27 февраля 2015 года в возрасте 83 лет.
  • Персонаж Бенедикта Камбербэтча был раскрыт актеру только через неделю после того, как его приняли на роль. Представитель студии прилетел в Лондон из Лос-Анджелеса со сценарием, прикованным наручниками к его запястью.
  • В одной из сцен охранник просит Скотти «показать другую руку». Поклонникам «Звездного пути» хорошо известно, что Джеймс Духан, первый исполнитель роли Скотти, намеренно никогда не показывал обе руки ни в одном из оригинальных сериалов из-за потери одного из пальцев во время Второй мировой войны. 

Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтерпрайз» обнаруживает, что деятельность и принципы их организации подорваны изнутри. Флот скован необъяснимым ужасом и бездействует, пока мир все глубже погружается в бездну.

Капитан Кирк берет на себя руководство операцией по поимке злодея, ответственного за этот хаос и способного уничтожить все человечество.

В запутанной игре не на жизнь, а на смерть, любовь и дружба будут принесены в жертву ради единственного, что осталось у Кирка — его команды.

6.8 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 16 мая 2013
Премьера в мире 5 мая 2013
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Зои Салдана
Зои Салдана
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Карл Урбан
Карл Урбан
Антон Ельчин
Антон Ельчин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стартрек: Возмездие 18 постеров
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Наша рецензия
Джеффри Джейкоб Абрамс, всерьез взявшийся за воскрешение «Звездного пути», уверенно выводит его к новейшей широкой аудитории. Тому, чему раньше умилялись исключительно американские фанаты архаичного космического телесериала, теперь умиляются любители похрустеть попкорном по всему миру: англичане, французы, русские, немцы, вулканцы, ромуланцы и т. п. При этом Абрамс ювелирно точен в освоенной им рецептуре голливудского успеха, разработанной – применительно к фантастическому…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ой, держите меня семеро... запускать Энтерпрайз с пинка, как это по-русски...
С умным видом нажимать кнопки, а потом на счет "три" просто… Читать дальше…
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Стартрек, как говорится он и есть Стартрек. Если я скажу, что в фильме звездолет похож на летающую мясорубку; что сюжет высосан из пальца, хотя и… Читать дальше…
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