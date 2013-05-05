Стартрек: Возмездие, 2013

Когда команду USS Enterprise вызывают домой, они обнаруживают, что неудержимая сила террора изнутри их собственной организации уничтожила флот и все, что он олицетворяет, оставив мир в состоянии кризиса. Чтобы свести личные счеты, капитан Кирк ведет розыск в зоне боевых действий, чтобы захватить оружие массового поражения. Раскрыв темные тайны прошлого, стоящие за нынешним господством Звездного флота, Кирк встает перед выбором между собственной совестью и судьбой всего человечества. Сможет ли он принести самую страшную жертву?
Вернувшись на Землю, команда корабля «Энтерпрайз» обнаруживает, что деятельность и принципы их организации подорваны изнутри. Флот скован необъяснимым ужасом и бездействует, пока мир все глубже погружается в бездну.
Капитан Кирк берет на себя руководство операцией по поимке злодея, ответственного за этот хаос и способного уничтожить все человечество.
В запутанной игре не на жизнь, а на смерть, любовь и дружба будут принесены в жертву ради единственного, что осталось у Кирка — его команды.
С умным видом нажимать кнопки, а потом на счет "три" просто… Читать дальше…