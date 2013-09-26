Постановку осуществляет Энтони Леонарди - легендарный художник, протеже Гора Вербински, придумавший и воплотивший в жизнь материальный мир таких проектов как «Пираты карибского моря», «Ранго» и «Константин».
В поисках новой работы и лучшей жизни добропорядочная семья переезжает в маленький безмятежный городок Сталл в североамериканском штате Канзас. Кто бы знал, что согласно древней легенде именно в Сталле находится одно из семи врат ада, через которые время от времени на землю приходит сам сатана…
|26 сентября 2013
|Россия
|UMS Film
|16+
|4 октября 2013
|Казахстан
|4 октября 2013
|США
|4 октября 2013
|Украина