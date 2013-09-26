Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Живая ярость» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Ничего не бойся
4.4
Ничего не бойся - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ничего не бойся
4.4

Ничего не бойся

, 2012
Nothing Left To Fear
США / ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Ничего не бойся
4.4
Ничего не бойся - Трейлер
Ничего не бойся  Трейлер

Факты

О фильме

Постановку осуществляет Энтони Леонарди - легендарный художник, протеже Гора Вербински, придумавший и воплотивший в жизнь материальный мир таких проектов как «Пираты карибского моря», «Ранго» и «Константин».

В поисках новой работы и лучшей жизни добропорядочная семья переезжает в маленький безмятежный городок Сталл в североамериканском штате Канзас. Кто бы знал, что согласно древней легенде именно в Сталле находится одно из семи врат ада, через которые время от времени на землю приходит сам сатана…

В ролях

Энн Хеч
Энн Хеч
Wendy
Джеймс Таппер
Джеймс Таппер
Dan
Итан Пек
Итан Пек
Noah
Ребека Брандес
Rebecca
Картер Кабасса
Кристофер
Уэйн Пер
Уэйн Пер
Mason
Дженнифер Стоун
Mary
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Pastor Kingsman
James C. Victor
Father on the Street
Joel K. Berger
Balloon Boy
Хезер Руп
Jennifer
John Showalter
The Watcher
Режиссер Энтони Леонарди III
Сценарист Jonathan W.C. Mills
Композитор Nicholas O'Toole, Слэш
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 26 сентября 2013
Дата выхода
26 сентября 2013 Россия UMS Film 16+
4 октября 2013 Казахстан
4 октября 2013 США
4 октября 2013 Украина
MPAA R
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $1 675 381
Производство Anchor Bay Films, Slasher Films, Movie Package Company (MPC)
Другие названия
Nothing Left to Fear, El llanto del diablo, Boca do Inferno, Das Tor zu Hölle, Krąg grozy, La Légende de Stull, Les Portes de l'enfer: La légende de Stull, Nada que temer, Nie ma się czego bać, Nothing Left to Fear - Das Tor zur Hölle, Nothing to Fear, Stull, Ничего не бойся, 少女生贄, Les Portes de l'enfer - La légende de Stull, Das Tor zur Hölle

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 12 голосов
4.4 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Ничего не бойся - Трейлер
Ничего не бойся Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Ничего не бойся

С детьми что-то не так
С детьми что-то не так ужасы, детектив
2023, США
5.0
Дэниел ненастоящий
Дэниел ненастоящий криминал, драма, фэнтези
2019, США
5.0
Винчестер. Дом, который построили призраки
Винчестер. Дом, который построили призраки мистика, триллер
2018, США
6.0
Кадавр
Кадавр ужасы
2018, США
5.0
Убежище
Убежище триллер, ужасы
2010, США
6.0
Призраки в Коннектикуте
Призраки в Коннектикуте ужасы, триллер
2009, США
6.0
Потому что я так хочу
Потому что я так хочу комедия, мелодрама, драма
2007, США
6.0
Оборотни
Оборотни триллер, ужасы
2005, Германия / США
6.0
Непристойное поведение
Непристойное поведение ужасы, фантастика, детектив, триллер
1998, США / Австралия
5.0
Психо
Психо детектив, ужасы, триллер, драма
1998, США
4.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
«На государственном уровне»: для 35 миллионов россиян готовят дополнительные дни отпуска – оплатят всё (и дадут льготы)
Вот как нужно отвечать на «спасибо», чтобы бед не знать: срочно уберите из своей речи эти 3 слова
Эти 3 вещи в отеле лишь кажутся чистыми – горничные часто забывают их мыть: лучше не прикасаться руками
Этот фильм 51 год держит планку в 97%: даже Тарантино заявляет, что «лучше ничего не было и не будет»
Гайдай и Рязанов кусали локти, когда вышел этот фильм: собрал 120 000 000 зрителей у экранов — до сих пор никто не переплюнул
«Первый отдел 6» – не единственная громкая премьера: НТВ готовит сразу 3 свежих детектива – в №1 сыграет Колесников
После недель слухов всё изменилось: Том Харди всё-таки вернётся в «Гангстерленд» — конфликт удалось уладить не без помощи Гая Ричи
Голливуд скрестил «Властелин колец» с зомби-апокалипсисом — и потратил $80 000 000, чтобы мы на это посмотрели
Считал себя знатоком советского кино, пока не прошел тест по его главным ляпам: «сломался» на «Иване Васильевиче» (дальше – сложнее)
Самый необъяснимый поворот «Властелина колец» назвал странным даже сам Толкин — в финале что-то пошло не так
Пока за окном адское пекло, угадайте 6 советских фильмов по кадрам с дождем (и красоткам-героиням в мокрых майках)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше