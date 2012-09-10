Повелители Салема, 2012

Хейди и двое ее друзей работают на радиостанции провинциального городка. Однажды она получает загадочную посылку – деревянный ящик, в котором лежит пластинка с надписью: «Подарок от Властелинов». Сперва героиня думает, что какая-то рок-группа пытается обратить на себя внимание. Но когда она включает пластинку, ее настигает шок, а все подавленные воспоминания всплывают в памяти. Больше песня ни на кого так не влияет и становится хитом. Позже Хейди получает новую посылку – плакаты, диски и три билета на вечеринку. Персонажам предстоит выяснить, что на самом деле происходит в городе ведьм…