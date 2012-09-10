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Повелители Салема Повелители Салема
Киноафиша Фильмы Повелители Салема
The Lords of Salem

Повелители Салема, 2012

2012 / США
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хейди и двое ее друзей работают на радиостанции провинциального городка. Однажды она получает загадочную посылку – деревянный ящик, в котором лежит пластинка с надписью: «Подарок от Властелинов». Сперва героиня думает, что какая-то рок-группа пытается обратить на себя внимание. Но когда она включает пластинку, ее настигает шок, а все подавленные воспоминания всплывают в памяти. Больше песня ни на кого так не влияет и становится хитом. Позже Хейди получает новую посылку – плакаты, диски и три билета на вечеринку. Персонажам предстоит выяснить, что на самом деле происходит в городе ведьм…

  • При создании фильма не использовались цифровые спецэффекты.
  • Мэг Фостер сравнила свою работу с Робом Зомби с прогулкой по лабиринту и назвала этот опыт уникальным в своей карьере.
  • Актерам на съемках предоставляли сценарий только для их сцен. Полный текст никому не показывали, чтобы избежать утечки информации.
  • Эпизод в церкви был снят за десять минут.
  • Музыка, созданная повелителями Салема, исполнялась в студии вживую.
  • Роб Зомби намекнул, что кинолента является приквелом его фильмов о Хэллоуине.
  • Съемки длились 22 дня и проходили в настоящем городе Салем.

В спокойном городе Салем во время ночного радио эфира ведущая Хэйди получает загадочную коробку с виниловой пластинкой «Повелители». Девушка ставит запись, но вместо рок-композиции местной группы на звучит послание от древних жителей, которое освобождает последователей сатаны – Повелителей Салема.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 апреля 2013
Премьера в мире 10 сентября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Роб Зомби
Роб Зомби
В ролях
Шери Мун Зомби
Шери Мун Зомби
Клинт Ховард
Мария Кончита Алонсо
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Удо Кир
Удо Кир
Все актеры и съемочная группа
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Повелители Салема
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Одним словом - Шери Мун Зомби идет ковбойская шляпа... Роб Зомби - очень крутой по жизни товарищ. А вот Удо никогда не нравился. Не могу забыть этот кошмарный фильм - Тайны разума (вроде так)... фу.
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
А в кино то вообще будет показываться сей шедевр?)
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