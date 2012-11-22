Хичкок, 2012

В 1959 году сэр Альфред Хичкок и его жена Альма Ревилль находятся на пике своей творческой активности как режиссеры, несмотря на тревожные намеки на то, что им уже пора на пенсию. Чтобы вернуть творческую смелость времен своей юности, Хичкок решает, что его следующий фильм будет адаптацией мрачного романа ужасов «Психо», несмотря на все опасения. Из-за того, что Альфред самостоятельно финансирует и режиссирует фильм, избегая участия жены и ухлестывая за своими коллегами женского пола, Альма окончательно теряет терпение и решает отомстить мужу той же монетой. К чему приведет эта интрига и как она скажется на фильме?