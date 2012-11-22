Хичкок, 2012

В 1959 году сэр Альфред Хичкок и его жена Альма Ревилль находятся на пике своей творческой активности как режиссеры, несмотря на тревожные намеки на то, что им уже пора на пенсию. Чтобы вернуть творческую смелость времен своей юности, Хичкок решает, что его следующий фильм будет адаптацией мрачного романа ужасов «Психо», несмотря на все опасения. Из-за того, что Альфред самостоятельно финансирует и режиссирует фильм, избегая участия жены и ухлестывая за своими коллегами женского пола, Альма окончательно теряет терпение и решает отомстить мужу той же монетой. К чему приведет эта интрига и как она скажется на фильме?
На пике режиссерской карьеры Альфреду Хичкоку пришла идея купить анонимно права на экранизацию романа «Психоз» авторства Роберта Блоха. Это был первый шаг мастера на ниве ужасов, но студии приняли решение не финансировать проект, тогда режиссер занялся самостоятельными поисками финансирования. Фильм основан на книге Стивена Рибелло "Альфред Хичкок и создание "Психо" и описывает историю отношений одного из самых влиятельных режиссеров прошлого века с его женой Альмой Ревилл на фоне съемок фильма ужасов "Психо". Картину ставит дебютант в игровом кино Саша Джерваси. Великого режиссера исполнит сэр Энтони Хопкинс, Хелен Миррен выступит в роли его супруги.
Я недавно неожиданно сладко заснула при просмотре Окно во двор. А в детстве этот… Читать дальше…