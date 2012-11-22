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Хичкок Хичкок
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Hitchcock

Хичкок, 2012

2012 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1959 году сэр Альфред Хичкок и его жена Альма Ревилль находятся на пике своей творческой активности как режиссеры, несмотря на тревожные намеки на то, что им уже пора на пенсию. Чтобы вернуть творческую смелость времен своей юности, Хичкок решает, что его следующий фильм будет адаптацией мрачного романа ужасов «Психо», несмотря на все опасения. Из-за того, что Альфред самостоятельно финансирует и режиссирует фильм, избегая участия жены и ухлестывая за  своими коллегами женского пола, Альма окончательно теряет терпение и решает отомстить мужу той же монетой. К чему приведет эта интрига и как она скажется на фильме? 

  • Сцены, действие которых происходит в офисе Альфреда Хичкока на студии Paramount Pictures, действительно были сняты в собственном офисе Хичкока в здании студии. 
  • Хелен Миррен, сыгравшая в фильме жену Хичкока Альму Ревилль, была знакома с настоящим Хичкоком: он предлагал ей роль жертвы убийства в своем предпоследнем фильме «Безумие». Тогда Миррен отказалась от этой роли, о чем позже пожалела.
  • Биограф Хичкока, Патрик МакГиллиган, обратил внимание на несколько выдуманных сцен фильма, например, на самом деле Хичкок не сдавал в залог дом, чтобы финансировать производство фильма, а его жена почти не участвовала в съемках. 

На пике режиссерской карьеры Альфреду Хичкоку пришла идея купить анонимно права на экранизацию романа «Психоз» авторства Роберта Блоха. Это был первый шаг мастера на ниве ужасов, но студии приняли решение не финансировать проект, тогда режиссер занялся самостоятельными поисками финансирования. Фильм основан на книге Стивена Рибелло "Альфред Хичкок и создание "Психо" и описывает историю отношений одного из самых влиятельных режиссеров прошлого века с его женой Альмой Ревилл на фоне съемок фильма ужасов "Психо". Картину ставит дебютант в игровом кино Саша Джерваси. Великого режиссера исполнит сэр Энтони Хопкинс, Хелен Миррен выступит в роли его супруги.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 21 февраля 2013
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 22 ноября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Саша Джерваси
Саша Джерваси
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Джессика Бил
Джессика Бил
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хичкок 8 постеров
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Хичкок
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 11/03/2013 - 08:27:40):кажется очень скучным

Я недавно неожиданно сладко заснула при просмотре Окно во двор. А в детстве этот… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Пайдёт))) идите если заинтересованы творчеством Хича, или вобще интересно как снимали кино...
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