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Моя главная роль в жизни
Моя главная роль в жизни
, 2013
Россия / мелодрама / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Моя главная роль в жизни
Трейлер
Трейлер
В ролях
Мария Ефремова
Евгений Бупденюк
Александр Сухарев
Нина Володина
Лариса Одинцова
Режиссер
Мария Ефремова
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2013
Премьера в мире
22 мая 2013
Дата выхода
22 мая 2013
Россия
18+
22 мая 2013
Казахстан
22 мая 2013
Украина
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