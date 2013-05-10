Великий Гэтсби, 2013

Действие киноадаптации романа Ф. Скотта Фицджеральда разворачивается на Лонг-Айленде, где Ник Каррауэй, скромный писатель со Среднего Запада, под влиянием своего соседа Джея Гэтсби оказывается в роскошном мире джаза, богатства и вечеринок. Однако совсем скоро Каррауэй начинает понимать, что за шикарным фасадом особняка Гэтсби скрываются одержимость, безумие и трагедия.
«Великий Гэтсби» рассказан от лица как бы Фицджеральда, вероятного писателя Ника Каррауэйя, который весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя», приезжает со Среднего Запада в Нью-Йорк.
Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты проживают его кузина Дэзи и ее муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен.
Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых — их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов.
Мы конечно оба не знаем кто и как из нас живет, но могу сказать на собственном опыте, что имея два дела (job… Читать дальше…