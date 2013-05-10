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Великий Гэтсби Великий Гэтсби
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The Great Gatsby

Великий Гэтсби, 2013

2013 / США
7.8 Оцените
125 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие киноадаптации романа Ф. Скотта Фицджеральда разворачивается на Лонг-Айленде, где Ник Каррауэй, скромный писатель со Среднего Запада, под влиянием своего соседа Джея Гэтсби оказывается в роскошном мире джаза, богатства и вечеринок. Однако совсем скоро Каррауэй начинает понимать, что за шикарным фасадом особняка Гэтсби скрываются одержимость, безумие и трагедия.

  • Идея экранизации романа Фицджеральда пришла Базу Лурману в период мирового финансового кризиса. На тот момент режиссер находился в Сибири.
  • В одной из сцен на стене квартиры Тома можно заметить фото Зельды Фицджеральд, жены и музы писателя Ф. Скотта Фицджеральда.
  • И фильм Лурмана, и более ранняя экранизация “Великого Гэтсби” 1974 года с Робертом Редфордом получили “Оскар” за лучшие костюмы.
  • По словам База Лурмана, интерьер особняка Джея Гэтсби на Лонг-Айленде создавался на основе интерьеров школы, которую режиссер посещал в Австралии.
  • Изначально роль Тома должен был играть Бен Аффлек, но актер выбыл из проекта из-за конфликтов в расписании своих съемок. После этого рассматривались кандидатуры Брэдли Купера и Люка Эванса, но в конечном итоге роль получил Джоэл Эджертон.
  • “Великий Гэтсби” стал вторым полнометражным фильмом и первой работой в Голливуде для австралийской актрисы Элизабет Дебики (Джордан).
     

«Великий Гэтсби» рассказан от лица как бы Фицджеральда, вероятного писателя Ника Каррауэйя, который весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя», приезжает со Среднего Запада в Нью-Йорк.

Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты проживают его кузина Дэзи и ее муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен.

Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых — их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов.

7.8 Оцените
125 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 16 мая 2013
Премьера онлайн 6 октября 2015
Премьера в мире 10 мая 2013
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Баз Лурманн
Баз Лурманн
В ролях
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Тоби Магуайр
Тоби Магуайр
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Айла Фишер
Айла Фишер
Все актеры и съемочная группа
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Оскар Лучший дизайн костюмов
BAFTA - премия Британской киноакадемии Лучший дизайн костюмов
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Марк Васильевич Лурман - в этом ФИО, кроется космический заряд сочинителя, по хлеще чем у самого Фицджеральда. Для начала, понимания, вобще что… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 30/05/2013 - 08:59:17):
Мы конечно оба не знаем кто и как из нас живет, но могу сказать на собственном опыте, что имея два дела (job… Читать дальше…
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