Великий Гэтсби, 2013

«Великий Гэтсби» рассказан от лица как бы Фицджеральда, вероятного писателя Ника Каррауэйя, который весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя», приезжает со Среднего Запада в Нью-Йорк.

Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты проживают его кузина Дэзи и ее муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен.

Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых — их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов.