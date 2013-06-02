Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Weekend Weekend
Киноафиша Фильмы Weekend
Weekend

Weekend, 2013

2013 / Россия
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Фильм рассказывает об истории финансового директора крупной корпорации Игоря Лебедева, который находясь под угрозой раскрытия аферы решается на отчаянный шаг – убийство. Череда событий, множество преступлений и общее падение нравов приводит к тому, что главный герой понимает - наказание настигло его. Предсмертные слова жертвы, который просил его не губить хотя бы себя становятся для Игоря пророческими…

5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 2 июня 2013
Премьера в мире 2 июня 2013
Возраст 12+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Станислав Говорухин
Станислав Говорухин
В ролях
Максим Матвеев
Максим Матвеев
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Дубровский
Дубровский (2014)
6.076923
Постер фильма Weekend 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Weekend смотреть онлайн

Weekend
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Дубровский
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 8 февраля 2016, 10:09
Классный кин

Главная мысль,которая проходит через многие фильмы Говорухина-возмездие неотвратимо

Черно-белый формат дает потрясающий эффект,нервы щекочет не по-детски
kisylya 8 февраля 2016, 10:09
Фильм хороший, только жалко... кого жалко не понятно, да никого не жалко - все сволочи. Но кажется должно быть продолжение.
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Пять фильмов Станислава Говорухина впервые появятся онлайн В онлайн-кинотеатре KION состоится релиз «Благословите женщину», «Не хлебом единым» и других картин режиссера.
Написать
7 июня 2022 17:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Приложение киноафиши