Холокост — клей для обоев?, 2013

Cестры Каратыгины получили то, к чему стремятся многие их ровесники, — всероссийскую известность. Именно за ней они пришли на Муз ТВ, в программу «Безумно красивые», чтобы принять участие в примитивной викторине. Среди других им попался вопрос: «Что такое холокост?» Ксения и Евгения дали короткий ответ: «Клей для обоев» — и взорвали русскоязычный интернет. Ролик с фрагментом телепрограммы собрал огромную аудиторию на YouTube, и его героиням досталось от души — от прямых личных оскорблений до язвительных насмешек в адрес их школьных учителей. В марте 2012 года журналист Мумин Шакиров пригласил Евгению и Ксению на «Радио «Свобода», чтобы выяснить, кем на самом деле являются эти девушки, поразившие сотни тысяч зрителей своей неосведомленностью. Во время этой встречи у режиссера возникает идея организовать для девушек экскурсию в музей Освенцима.