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Холокост — клей для обоев?
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Холокост — клей для обоев?, 2013

2013 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Cестры Каратыгины получили то, к чему стремятся многие их ровесники, — всероссийскую известность. Именно за ней они пришли на Муз ТВ, в программу «Безумно красивые», чтобы принять участие в примитивной викторине. Среди других им попался вопрос: «Что такое холокост?» Ксения и Евгения дали короткий ответ: «Клей для обоев» — и взорвали русскоязычный интернет. Ролик с фрагментом телепрограммы собрал огромную аудиторию на YouTube, и его героиням досталось от души — от прямых личных оскорблений до язвительных насмешек в адрес их школьных учителей. В марте 2012 года журналист Мумин Шакиров пригласил Евгению и Ксению на «Радио «Свобода», чтобы выяснить, кем на самом деле являются эти девушки, поразившие сотни тысяч зрителей своей неосведомленностью. Во время этой встречи у режиссера возникает идея организовать для девушек экскурсию в музей Освенцима.

6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 сентября 2013
Премьера в мире 5 сентября 2013
Возраст 12+
Режиссер
Мумин Шакиров
В ролях
Ксения Каратыгина
Евгения Каратыгина
Евгения Каратыгина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Холокост — клей для обоев? 1 постер
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