Элизиум - рай не на Земле, 2013

В 2159 году человеческое общество разделилось на два класса: одни — очень богатые, живущие на космической станции «Элизиум», сделанной человеческими руками; другие — все остальные, вынужденные существовать на перенаселенной, гибнущей Земле. Министр Роудс не остановится ни перед чем, чтобы реализовать анти-иммиграционные законы и сохранить роскошный стиль жизни обитателей «Элизиума», но это не останавливает жителей Земли, которые стремятся любой ценой попасть в этот космический рай для богатеев. Одного из таких неудачников, парня по имени Макс, загоняют в угол и вынуждают согласиться на опасное задание, которое в случае успешного выполнения не только спасет ему жизнь, но и поможет привнести равновесие в существование разделенного мира.