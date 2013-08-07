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Элизиум - рай не на Земле Элизиум - рай не на Земле
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Elysium

Элизиум - рай не на Земле, 2013

2013 / США
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55 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие переносит зрителей в будущее. К 2154 году общество окончательно разделилось на две касты – богатых и бедных. Привилегированный класс живет на станции Элизиум, построенной на околоземной орбите. Остальные вынуждены выживать на перенаселенной планете, на которой почти не осталось ресурсов. Макс – один из тех, кто не может позволить себе обеспеченную жизнь. После несчастного случая на заводе, где он работает, мужчина получает смертельную дозу облучения. Вылечить его могут только на Элизиуме.

  • Съемки велись в двух городах. Разрушенный Лос-Анджелес снимали на территории Мехико, а станцию на орбите – в Ванкувере.
  • Чтобы разработать костюм для главного героя, потребовалось 8 месяцев исследований. Готовый макет был получен после того, как в него внесли 75 правок.
  • Действие картины происходит в том же году, что и в «Аватаре».
  • Ник Бломкамп стал и режиссером, и сценаристом проекта. Прежде чем приступить к работе, он создал небольшой комикс, где набросал мир Элизиума.
  • Люди, оставшиеся на земле, разговаривают в основном на испанском языке, а обитатели станции – на французском.
  • В древнегреческой мифологии термин «Элизиум» обозначает обитель блаженных душ.

В 2159 году человеческое общество разделилось на два класса: одни — очень богатые, живущие на космической станции «Элизиум», сделанной человеческими руками; другие — все остальные, вынужденные существовать на перенаселенной, гибнущей Земле. Министр Роудс не остановится ни перед чем, чтобы реализовать анти-иммиграционные законы и сохранить роскошный стиль жизни обитателей «Элизиума», но это не останавливает жителей Земли, которые стремятся любой ценой попасть в этот космический рай для богатеев. Одного из таких неудачников, парня по имени Макс, загоняют в угол и вынуждают согласиться на опасное задание, которое в случае успешного выполнения не только спасет ему жизнь, но и поможет привнести равновесие в существование разделенного мира.

7.1 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 15 августа 2013
Премьера в мире 7 августа 2013
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Нил Бломкамп
Нил Бломкамп
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Джоди Фостер
Джоди Фостер
Шолто Копли
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Алисе Брага
Алисе Брага
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Йоханнесбуржец Нилл Бломкамп, в одночасье прославившийся своим умным, хлестким и ярким «Районом № 9», особенно пришелся ко двору в Голливуде – в тот момент, когда иронически-меланхольная эпоха постмодерна сменилась временем «новой искренности» и энергично растущего социального активизма и когда антикапиталистический протест стал одним из знамен «большого кино»: «Время», «Вспомнить всё», «Голодные игры»,…
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Seaman71 2 апреля 2015, 12:51
Бредятина редчайшая! На первых же минутах, тарахтящие(в космосе!), как старые мопеды шатлы, летящие к Элизиуму были сбиты из ПЗРК с земли!!! После… Читать дальше…
КЭТ666 2 апреля 2015, 12:51
фильм отстой!

сюжет избит! игра ужасная! даже больная девочка не тронула чувств! уж молчу про главного героя и бабу! хуже не придумаешь!
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саундтрек фильма Элизиум - рай не на Земле
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За время карантина режиссер «Района №9» Нил Бломкамп тайно снял новый фильм ужасов Это его первый полнометражный фильм с 2015 года.
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9 декабря 2020 12:44
Джордж Клуни снимется у Нила Бломкампа в фильме-катастрофе «Гренландия» Нил Бломкамп, известный своей любовью к фантастическим проектам («Район №9», «Робот по имени Чаппи», «Элизиум»), подбирает актеров в свою новую ленту
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