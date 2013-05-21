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Иллюзия обмана, 2013

2013 / США
8.3 Оцените
166 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Группа из четырех талантливых фокусников под названием “Четыре всадника” дает выступление в Лас-Вегасе. На глазах у тысяч изумленных зрителей они грабят банк, находящийся в тысячах километров от места шоу. Все произошедшее кажется настоящей магией, но агент ФБР Родс и сотрудница “Интерпола” Дрей намерены раскрыть механику ограбления и наказать дерзких иллюзионистов. 

  • Трюк, показанный в начале фильма — известный карточный фокус, хитрость которого состоит в том, что фокусник заставляет жертву выбрать определенную карту, хотя жертва полагает, что выбирает случайную карту. 
  • В одном из интервью Айла Фишер объяснила, что ее персонаж, Хенли, страдает от гермофобии — боязни микробов. Поэтому на протяжении всего фильма она носит перчатки.  
  • Финальная сцена была снята на мосту Искусств в Париже, который известен тем, что на его перилах висел примерно миллион “любовных замков”. Однако 1 июня 2015 года рабочие городского совета начали снимать висячие замки после многолетних жалоб от местных жителей.
  • Карусель, показанная в Центральном парке, на самом деле находится в городском парке Нового Орлеана, а театр, показанный в Новом Орлеане, находится в Лос-Анджелесе. 
     

Особая группа агентов ФБР играет в кошки-мышки с группой великих иллюзионистов, ставших на сторону преступности. Последние вовсю грабят банки, демонстрируют общественности награбленное, но всегда остаются на шаг впереди закона и его служащих.

8.3 Оцените
166 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 12 июня 2013
Премьера в мире 21 мая 2013
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Луи Летерье
Луи Летерье
В ролях
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Айла Фишер
Айла Фишер
Морган Фриман
Морган Фриман
Марк Руффало
Марк Руффало
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Все актеры и съемочная группа
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
После совершенно провальных блокбастеров Луи Латерье наконец-то вернулся к менее масштабным картинам, на удивление сняв внятный, эффектный,… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Четыре всадника (?!) развлекали изо всех сил, но в последней трети фильм сдулся, захотелось на воздух, под конец совсем уж мелодраматическая… Читать дальше…
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