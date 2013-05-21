Иллюзия обмана, 2013

Группа из четырех талантливых фокусников под названием “Четыре всадника” дает выступление в Лас-Вегасе. На глазах у тысяч изумленных зрителей они грабят банк, находящийся в тысячах километров от места шоу. Все произошедшее кажется настоящей магией, но агент ФБР Родс и сотрудница “Интерпола” Дрей намерены раскрыть механику ограбления и наказать дерзких иллюзионистов.
Особая группа агентов ФБР играет в кошки-мышки с группой великих иллюзионистов, ставших на сторону преступности. Последние вовсю грабят банки, демонстрируют общественности награбленное, но всегда остаются на шаг впереди закона и его служащих.