Иллюзия обмана, 2013

Группа из четырех талантливых фокусников под названием “Четыре всадника” дает выступление в Лас-Вегасе. На глазах у тысяч изумленных зрителей они грабят банк, находящийся в тысячах километров от места шоу. Все произошедшее кажется настоящей магией, но агент ФБР Родс и сотрудница “Интерпола” Дрей намерены раскрыть механику ограбления и наказать дерзких иллюзионистов.