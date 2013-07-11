Турбо, 2013

Мультфильм поставлен режиссером-дебютантом Дэвидом Сореном. Идея возникла во время конкурса студии DreamWorks Animation, организованном для всех сотрудников, которые для участия должны были представить синопсис собственного мультфильма на одну страницу. Накануне вечером Сорен подумал, что было бы забавно сделать “Форсаж с улитками”. С этой идеей он и выиграл конкурс. Студия купила проект, но еще пять лет он дозревал в голове у будущего режиссера. Когда Сорен и его семья переехали в новый дом, задний двор которого кишел улитками, он активно взялся за разработку. Что касается гоночной части фильма, режиссер был вдохновлен увлечением его шестилетнего сына гоночными автомобилями.

Во время производства фильма во дворе студии DreamWorks был постоянно припаркован IndyCar, чтобы предоставить художникам немедленный доступ к гоночным машинам, показанным в фильме.

Восходящий чемпион Инди носит подходящее ему имя Ги Ганье. “(Avoir) Gagné” – это причастие прошедшего времени от французского глагола “побеждать”.

На одной из фотографий, которые Анджело показывает Тито, показаны Мейсон и Фил из другого мультфильма DreamWorks, «Мадагаскар».

В сцене, где Турбо сообщает новости о своем желании участвовать в гонках на Инди-500, внизу этикетки на остром соусе, рядом с которым сидит его брат, написано: «Предупреждение: ПРОДУКТ ВЫЗЫВАЕТ СМЕРТЬ».

Ремни, которые команда Хлыста использовала для управления воронами, на самом деле являются идентификационными бирками некоторых охранников.

Когда радио Турбо выходит из строя, оно начинает проигрывать песню в исполнении Snoop Dogg, который озвучил персонажа Крутой Вираж.

Уличные гонки, в которых Турбо обретает свои силы, вдохновлены фильмами серии «Форсаж». Черная машина сделана так, чтобы быть похожей на Додж Чарджер Доминика Торетто, а зеленая – на Тойоту Эклипс Брайана. Черная машина даже играется с передним приводом перед началом гонки, как и в фильмах.

Название канала FAST, который Тео смотрит в начале фильма, расшифровывается как «Fuel Amplified Sports Television».

Машина в гараже является или основана на реально существующем автомобиле Alfa Romeo Giulia Spider 1967 года выпуска, также известном как Duetto.

Фильм был посвящен памяти художника визуальных эффектов Николаса Сангера Хоппе, который умер от рака мозга еще до выхода фильма.

В «Turbo FAST», мультсериале студии Netflix, основанном на этом фильме, Паз, Бобби и гаражные рабочие не появляются. Анджело, однако, был упомянут в седьмом эпизоде первого сезона сериала, «Дело улитки», а Ги Ганье, главный антагонист, появился в финале сезона, серии «Человек-улитка».

В конце фильма брат Турбо называет гонку Инди-5000, а не 500.