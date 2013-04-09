История великого бейсболиста Джеки Робинсона. Генеральный менеджер «Доджеров» Бранч Рики сначала открыл Робинсону путь в профессиональный спорт, а затем помог ему стать первым афро-американцем, котрый смог пробиться через расовые барьеры и попасть в высшие лиги.
|12 апреля 2013
|Россия
|12+
|1 мая 2013
|Австралия
|25 апреля 2013
|Аргентина
|12 апреля 2013
|Бразилия
|13 сентября 2013
|Великобритания
|8 августа 2013
|Германия
|13 сентября 2013
|Ирландия
|12 апреля 2013
|Казахстан
|12 апреля 2013
|Канада
|2 мая 2013
|Новая Зеландия
|12 апреля 2013
|Румыния
|12
|12 апреля 2013
|США
|19 апреля 2013
|Тайвань
|12 апреля 2013
|Украина
|1 ноября 2013
|Япония