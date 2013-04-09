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Постер фильма 42
7.5
42 - Международный трейлер
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7.5

42

, 2013
42
США / спорт, драма, биография / 18+
Трейлеры
Постер фильма 42
7.5
42 - Международный трейлер
42  Международный трейлер

О фильме

История великого бейсболиста Джеки Робинсона. Генеральный менеджер «Доджеров» Бранч Рики сначала открыл Робинсону путь в профессиональный спорт, а затем помог ему стать первым афро-американцем, котрый смог пробиться через расовые барьеры и попасть в высшие лиги.

В ролях

Харрисон Форд
Харрисон Форд
Branch Rickey
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Ben Chapman
Кристофер Мелони
Кристофер Мелони
Leo Durocher
Лукас Блэк
Лукас Блэк
Pee Wee Reese
Джон К. МакГинли
Джон К. МакГинли
Райан Мерриман
Dixie Walker
Хамиш Линклэйтер
Хамиш Линклэйтер
Ralph Branca
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Джеки Робинсон
Т.Р. Найт
Т.Р. Найт
Harold Parrott
Николь Бахари
Николь Бахари
Rachel Robinson
Андре Холланд
Андре Холланд
Уэнделл Смит
Режиссер Брайан Хелгеленд
Сценарист Брайан Хелгеленд
Композитор Марк Айшем
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 2 июля 2013
Премьера в мире 9 апреля 2013
Дата выхода
12 апреля 2013 Россия 12+
1 мая 2013 Австралия
25 апреля 2013 Аргентина
12 апреля 2013 Бразилия
13 сентября 2013 Великобритания
8 августа 2013 Германия
13 сентября 2013 Ирландия
12 апреля 2013 Казахстан
12 апреля 2013 Канада
2 мая 2013 Новая Зеландия
12 апреля 2013 Румыния 12
12 апреля 2013 США
19 апреля 2013 Тайвань
12 апреля 2013 Украина
1 ноября 2013 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $97 510 197
Производство Warner Bros., Legendary Entertainment, Legendary Pictures
Другие названия
42, 42: La verdadera historia de una leyenda del deporte, 42 - A História de uma Lenda, 42 - Die wahre Geschichte einer Sportlegende, 42 - La vera storia di una leggenda americana, 42 - Prawdziwa historia amerykańskiej legendy, 42 世界を変えた男, 42: A História de uma Lenda, 42: L'histoire de Jackie Robinson, 42: The Jackie Robinson Story, 42: The True Story Of A Sports Legend, 42号传奇, A 42-es, Cầu Thủ Bóng Chày, Untitled Jackie Robinson Project, Номер 42-ри, 傳奇42號, 42号, Сорок два, 四十二號傳奇, 42 (2013), The 42 story

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
42 - Международный трейлер
42 Международный трейлер
42 - ТВ-ролик 9
42 ТВ-ролик 9
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саундтрек фильма 42

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Новости о фильме

Харрисон Форд почтил память Чедвика Боузмана
1 сентября 2020 11:59 Харрисон Форд почтил память Чедвика Боузмана Вместе актеры сыграли в спортивной драме «42».
Чедвик Боузман пробовался на роль Дракса в «Стражах Галактики»
31 августа 2020 12:09 Чедвик Боузман пробовался на роль Дракса в «Стражах Галактики» Уже тогда актер догадывался, что не получит эту работу. 

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