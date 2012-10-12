Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Искатели могил 2
Искатели могил 2

Искатели могил 2

Grave Encounters 2 18+
О фильме

В руки к режиссёру-юнцу Алексу попадает фильм ужасов «Искатели могил». Кино не производит на него впечатления, но отношение Алекса меняется, когда ему анонимно присылают странный видеоролик, смахивающий на вырезанную сценку из «Искателей». Заинтересовавшись посланием, Алекс пытается найти создателей хитового ужастика.

Тщетность этих попыток наталкивает парня на мысль, что снятое в «Искателях» произошло на самом деле, и авторы фильма мертвы. Продолжая расследование и получая новые доказательства своей теории, Алекс решается на последний шаг: он предлагает своим друзьям забраться в ту самую заброшенную психушку, где снимались «Искатели могил».

Искатели могил 2 - трейлер с закадровым переводом
Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 20 февраля 2018
Премьера в мире 12 октября 2012
Дата выхода
10 января 2013 Россия Top Film Distribution 18+
10 января 2013 Беларусь
4 февраля 2013 Великобритания
24 сентября 2013 Германия
10 января 2013 Казахстан
12 октября 2012 США
10 января 2013 Украина
Бюджет $1 400 000
Сборы в мире $1 552 486
Производство Death Awaits Cinema, Twin Engine Films, Pink Buffalo Films
Другие названия
Grave Encounters 2, Fenómeno siniestro 2, Đối Đầu Quỷ Dữ 2, Encuentros paranormales 2, ESP² - Fenomeni paranormali, Fenómenos Paranormais 2, Fenômenos Paranormais 2, Fenómenos Paranormales 2, Kohtumised kummitustega 2, Susreti sa mrtvima 2, Искатели могил 2, Шукачі могил 2, グレイヴ・エンカウンターズ2, 預見亡靈2
Режиссер
Джон Поликуин
В ролях
Шон Роджерсон
Шон Роджерсон
Риз Александр
Стефани Беннетт
Ричард Хэрмон
Ричард Хэрмон
Хоуи Лаи
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Искатели могил 2
Искатели могил 6.8
Искатели могил (2011)
Я - Лиза 4.1
Я - Лиза (2020)
Убрать из друзей 5.5
Убрать из друзей (2015)
Паранормальное явление 5: Призраки 5.4
Паранормальное явление 5: Призраки (2015)
Иерусалим 4.8
Иерусалим (2015)
Париж. Город мертвых 6.5
Париж. Город мертвых (2014)
З/Л/О/3: Новый вирус 4.4
З/Л/О/3: Новый вирус (2014)
Репортаж: Апокалипсис 5.6
Репортаж: Апокалипсис (2014)
Демоны Деборы Логан 6.0
Демоны Деборы Логан (2014)
Пирамида 5.3
Пирамида (2014)
Тайна перевала Дятлова 6.3
Тайна перевала Дятлова (2013)
З/Л/О/2 6.0
З/Л/О/2 (2013)
Фильм находится в подборках
Фильмы про врачей и медицину

5.9
5.1 IMDb
Искатели могил 2

Искатели могил 2 - трейлер с закадровым переводом
Искатели могил 2 Трейлер с закадровым переводом
Искатели могил 2 - трейлер
Искатели могил 2 Трейлер
Кадры из фильма
