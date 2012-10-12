Отзывы о фильме
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Получше "Проклятого камня"?)
В руки к режиссёру-юнцу Алексу попадает фильм ужасов «Искатели могил». Кино не производит на него впечатления, но отношение Алекса меняется, когда ему анонимно присылают странный видеоролик, смахивающий на вырезанную сценку из «Искателей». Заинтересовавшись посланием, Алекс пытается найти создателей хитового ужастика.
Тщетность этих попыток наталкивает парня на мысль, что снятое в «Искателях» произошло на самом деле, и авторы фильма мертвы. Продолжая расследование и получая новые доказательства своей теории, Алекс решается на последний шаг: он предлагает своим друзьям забраться в ту самую заброшенную психушку, где снимались «Искатели могил».
|10 января 2013
|Россия
|Top Film Distribution
|18+
|10 января 2013
|Беларусь
|4 февраля 2013
|Великобритания
|24 сентября 2013
|Германия
|10 января 2013
|Казахстан
|12 октября 2012
|США
|10 января 2013
|Украина