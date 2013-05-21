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La grande bellezza

Великая красота, 2013

2013 / Италия / Франция
6.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Расписание
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джеп Гамбарделла – циничный, но весьма популярный писатель. Он получил богатство и славу благодаря своим романам. Но кажется, будто уже ничто не может удовлетворить уставшего от жизни мужчину. После празднования своего юбилея он отправляется бродить по набережной Рима и вспоминает важные события его жизни. Однажды его навещает незнакомец, который говорит, что его единственная любовь умерла. Женщина, с которой Джеп расстался несколько десятилетий назад, все это время думала только о нем.

  • У персонажа Талии был реальный прототип – художница Марина Абрамович.
  • Режиссер Паоло Соррентино посвятил свою картину своему другу, известному игроку в регби, а также журналисту Джузеппе А’Авандзо. Он скончался в период, когда проходили съемки.
  • Лента могла выйти на экраны под названием «Аппарат человека». Так называется книга, которая сделала главного героя знаменитым.
  • Съемки проходили с августа по ноябрь 2012 года.
  • В первой версии монтажа продолжительность фильма составила 183 минуты. В дальнейшем его сократили до 141 минуты.
  • Италия представила картину в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» на соискание 86-й премии Оскар.
  • Одним из источников вдохновения режиссера стала фраза Флобера о том, что он хочет написать роман ни о чем.

Аристократки, нувориши, политики, преступники высокого полета, журналисты, актеры, декадентствующие отпрыски благородных семейств, священники, художники, подлинные или мнимые интеллектуалы… Всех их поглощает современный Вавилон, пока они ткут канву непрочных взаимоотношений, предаваясь суетной жизни на фоне старинных дворцов, огромных вилл и великолепных террас. Все они здесь, и никто не предстает в выгодном свете.

Апатичный и разочарованный 65-летний Джеп Гамбарделла, писатель и журналист, не расстающийся со стаканом джина с тоником, наблюдает за этим парадом влиятельных, но пустых и потерянных людей, которые производят на него гнетущее впечатление. Головокружительная картина потери нравственных ориентиров разворачивается в атмосфере великолепного и безразличного римского лета. Вечный город подобен умершей диве.

6.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 10 октября 2013
Премьера в мире 21 мая 2013
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Паоло Соррентино
Паоло Соррентино
В ролях
Тони Сервилло
Тони Сервилло
Карло Вердоне
Карло Вердоне
Сабрина Ферилли
Сабрина Ферилли
Карло Буччироссо
Карло Буччироссо
Яя Форте
Яя Форте
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
19:30
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Шикарное Итальянское блюдо. Не в даваясь в детали, в которых собственно и суть, основа успеха тут конечно главный актер и саунд в такт. Сама же… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ЧTa, 29/10/2013 - 01:11:45):Медитация в шикарной, как по визуальному ряду так и по интеллектуальному, компании

Лучше и не скажешь… Читать дальше…
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«Великая красота» в кинотеатрах

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