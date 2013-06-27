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Бойфренд из будущего Бойфренд из будущего
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Бойфренд из будущего, 2013

2013 / Великобритания
7.9 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 21 год Тим узнает, что у всех мужчин в его семье есть необычная способность: они могут путешествовать назад во времени. Этот дар приходится очень кстати, ведь Тим — застенчивый и неуверенный в себе парень, который мечтает наладить свою личную жизнь, а понравиться симпатичной девушке с первого раза зачастую оказывается очень непросто. 

  • Последний фильм в карьере актера Ричарда Гриффитса. 
  • Ближе к концу фильма Рори читает книгу “Свалка”. “Свалка” — следующий фильм сценариста Ричарда Кертиса. 
  • Роль Мэри могла сыграть Зоуи Дешанель. 
  • Когда Тим упоминает, что до машины Мэри далеко, он не шутит. Расстояние между квартирой Джоанны и квартирой Мэри составляет около 10 километров. 
  • В начале фильма во время новогодней вечеринки играет песня группы ТАТУ “All The Things She Said”. 
  • Несмотря на то, что действие фильма происходит в Англии, ни один из трех актеров, играющих главные роли фильме, не является англичанином\англичанкой. Донал Глисон — ирландец, Рэйчел Макадамс — канадка, а Марго Робби — австралийка. 
  • К удивлению создателей, фильм стал очень популярным в Южной Корее. 
  • Книга, которую персонаж Билла Найи читает Тиму в конце фильма, — это “Большие надежды” Чарльза Диккенса.

В центре повествования парень по имени Тим, который внезапно узнаёт, что от отца ему передался дар перемещения во времени. Недолго думая, Тим решает воспользоваться этой способностью, чтобы менять мир к лучшему.

7.9 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 3 октября 2013
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 27 июня 2013
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Ричард Кертис
Ричард Кертис
В ролях
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Билл Найи
Билл Найи
Донал Глисон
Донал Глисон
Ли Асквит-Коу
Том Холландер
Том Холландер
Все актеры и съемочная группа
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Бойфренд из будущего
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Отпадный Билл Найи в роли отца. Такого родителя иметь уже подарок, и без скачков во времени. А у сынули характер больше дамский, чувствительный и… Читать дальше…
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