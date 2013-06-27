Бойфренд из будущего, 2013

В 21 год Тим узнает, что у всех мужчин в его семье есть необычная способность: они могут путешествовать назад во времени. Этот дар приходится очень кстати, ведь Тим — застенчивый и неуверенный в себе парень, который мечтает наладить свою личную жизнь, а понравиться симпатичной девушке с первого раза зачастую оказывается очень непросто.