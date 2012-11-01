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На грани сомнения На грани сомнения
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Suspension of Disbelief

На грани сомнения, 2012

2012 / Великобритания
3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Успешный писатель и сценарист Мартин много лет назад пережил личную трагедию. Его жена, известная актриса, бесследно исчезла, расследование полиции и годы упорных поисков не принесли никаких результатов. Травматичный опыт не позволяет герою снова вступить в серьезные отношения и попытаться завести семью, теперь его привлекают лишь короткие интрижки и встречи на одну ночь. Однажды Мартин знакомится с красавицей Анжеликой, которая кажется ему неуловимо похожей на пропавшую жену. После бурной ночи девушка уезжает к себе, однако вскоре на пороге дома писателя появляется полиция. Выясняется, что Анжелика найдена мертвой, и, судя по всему, последний, кто ее видел - это Мартин. Дело становится еще более запутанным, когда появляется Тереза - сестра-близнец Анжелики…

  • Съемки фильма проходили в Великобритании. 
  • На Римском кинофестивале 2012 года, где состоялась премьера фильма, “На грани сомнения” был отмечен премией CinemaXXI Award. 
  • Режиссер Майк Фиггис сам написал саундтрек к фильму, соединив соло на саксофоне с электронными ритмами. Также в картине звучат песни Radiohead, классические произведения Рихарда Вагнера, Дмитрия Шостаковича, Яна Дисмаса Зеленки.

Теряясь в размытых границах между реальностью и вымыслом, мы наблюдаем за известным писателем, воплощающим свои потаенные фантазии и оказывающимся замешанным в убийстве.

3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 10 октября 2013
Премьера в мире 1 ноября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Майк Фиггис
Майк Фиггис
В ролях
Себастьян Кох
Себастьян Кох
Лотте Вербеек
Лотте Вербеек
Эмилия Фокс
Эмилия Фокс
Ребекка Найт
Оуэн Мэкен
Оуэн Мэкен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма На грани сомнения 2 постера
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