На грани сомнения, 2012

Успешный писатель и сценарист Мартин много лет назад пережил личную трагедию. Его жена, известная актриса, бесследно исчезла, расследование полиции и годы упорных поисков не принесли никаких результатов. Травматичный опыт не позволяет герою снова вступить в серьезные отношения и попытаться завести семью, теперь его привлекают лишь короткие интрижки и встречи на одну ночь. Однажды Мартин знакомится с красавицей Анжеликой, которая кажется ему неуловимо похожей на пропавшую жену. После бурной ночи девушка уезжает к себе, однако вскоре на пороге дома писателя появляется полиция. Выясняется, что Анжелика найдена мертвой, и, судя по всему, последний, кто ее видел - это Мартин. Дело становится еще более запутанным, когда появляется Тереза - сестра-близнец Анжелики…