Spark: A Burning Man Story

Spark: A Burning Man Story 18+
Страна США / Новая Зеландия / ЮАР / Великобритания / Литва
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 15 апреля 2015
Премьера в мире 10 марта 2013
Дата выхода
10 марта 2013 Россия
10 марта 2013 Казахстан
16 августа 2013 США
10 марта 2013 Украина
Сборы в мире $120 459
Производство Berkeley Sound Artists, Ignite Channel
Spark: A Burning Man Story
Режиссер
Стив Браун
Джесси Дитер
В ролях
Ларри Харви
Харли К. Дюбуа
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6.2 IMDb
Цитаты
Larry Harvey Сообщество — это настоящая головная боль, потому что приходится иметь дело со всякими драмами, понимаешь. И с возрастом у тебя всё меньше терпения к этим драмам. Но на самом деле, причина, по которой я продолжаю это делать, очень веская; я знаю себя. И если я возненавижу это и брошу... это меня убьёт. Моя жизнь потеряет смысл. Я не буду вырываться из самого себя. Я не буду на связи с людьми. Я... я просто стану жалким ничтожеством. Я стану одиноким чуваком. Это лучшее, что со мной когда-либо случалось.
