Клавдио любит Геро, а Геро любит Клавдио, и, кажется, ничто на свете не может разлучить их. Друг Клавдио, Бенедикт, любит Беатриче, и Беатриче любит Бенедикта, но ни один из них ни за что на свете не признается в этом другому. Доказать Беатриче свою любовь Бенедикт может только одним способом: убив своего лучшего друга.

«Много шума из ничего» — одна из самых ярких комедий Уильяма Шекспира. К таким упрямым и остроумным персонажам — Бенедикту и Беатриче — невозможно не проникнуться симпатией.