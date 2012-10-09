Оповещения от Киноафиши
7.5 Рейтинг IMDb: 8.1
Много шума из ничего

Much Ado About Nothing 18+
О фильме

Клавдио любит Геро, а Геро любит Клавдио, и, кажется, ничто на свете не может разлучить их. Друг Клавдио, Бенедикт, любит Беатриче, и Беатриче любит Бенедикта, но ни один из них ни за что на свете не признается в этом другому. Доказать Беатриче свою любовь Бенедикт может только одним способом: убив своего лучшего друга.

«Много шума из ничего» — одна из самых ярких комедий Уильяма Шекспира. К таким упрямым и остроумным персонажам — Бенедикту и Беатриче — невозможно не проникнуться симпатией.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 9 октября 2012
Дата выхода
12 декабря 2013 Россия 16+
9 октября 2012 Австралия
12 декабря 2013 Казахстан 16+
12 декабря 2013 Украина
Производство Globe on Screen
Другие названия
Much Ado About Nothing, Globe on Screen: Much Ado About Nothing, Palju kära ei millestki, Shakespeare's Globe: Much Ado About Nothing, Tanto ruido para nada
Режиссер
Джереми Хэррин
В ролях
Чарльз Эдвардс
Чарльз Эдвардс
Ив Бест
Ив Бест
Они Ухияра
Филип Камбас
Филип Камбас
Джо Кэффри
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
8.1 IMDb
