Клавдио любит Геро, а Геро любит Клавдио, и, кажется, ничто на свете не может разлучить их. Друг Клавдио, Бенедикт, любит Беатриче, и Беатриче любит Бенедикта, но ни один из них ни за что на свете не признается в этом другому. Доказать Беатриче свою любовь Бенедикт может только одним способом: убив своего лучшего друга.
«Много шума из ничего» — одна из самых ярких комедий Уильяма Шекспира. К таким упрямым и остроумным персонажам — Бенедикту и Беатриче — невозможно не проникнуться симпатией.
12 декабря 2013
Россия
16+
9 октября 2012
Австралия
12 декабря 2013
Казахстан
16+
12 декабря 2013
Украина