Перед полуночью, 2013

Прошло девять лет после действия предыдущего фильма трилогии. Сейчас Джесси и Селин живут в Париже с дочерьми-близнецами, но проводят лето в Греции по приглашению писателя, коллеги Джесси. Когда каникулы заканчиваются, Джесси должен отправить своего сына-подростка в Штаты. Однако он начинает сомневаться в своих жизненных решениях, понимает, что охладел к Селин, и их отношения оказываются под угрозой. Смогут ли герои преодолеть препятствия внутри самих себя, или это лето окажется последним в их совместной жизни?