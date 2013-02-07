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Before Midnight

Перед полуночью, 2013

2013 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Прошло девять лет после действия предыдущего фильма трилогии. Сейчас Джесси и Селин живут в Париже с дочерьми-близнецами, но проводят лето в Греции по приглашению писателя, коллеги Джесси. Когда каникулы заканчиваются, Джесси должен отправить своего сына-подростка в Штаты. Однако он начинает сомневаться в своих жизненных решениях, понимает, что охладел к Селин, и их отношения оказываются под угрозой. Смогут ли герои преодолеть препятствия внутри самих себя, или это лето окажется последним в их совместной жизни?

  • Фильм посвящен памяти Эми Лерхаупт, женщины, вдохновившей сценариста и режиссера Ричарда Линклейтера на его создание. Эми погибла в аварии на мотоцикле 9 мая 1994 года в возрасте 24 лет, всего за несколько недель до того, как Линклейтер начал снимать первую часть трилогии. 
  • Несмотря на то, что в фильме звучат максимально естественные и натуралистические диалоги, на самом деле каждая сцена картины была тщательно отрепетирована, строго следовала сценарию и не включала никакой импровизации. 
  • Фильм был снят через девять лет после второго фильма трилогии и через восемнадцать лет после первого ее фильма, чтобы промежутки времени между событиями истории и съемками, в том числе старение актеров, оставался идентичным. 

Мы встречаем Джесс и Селин еще через 9 лет в Греции. Почти две декады прошло с их первой встречи в поезде, направляющимся в Вену.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 11 июля 2013
Премьера в мире 7 февраля 2013
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Жюли Дельпи
Жюли Дельпи
Шеймас Дэви-Фицпатрик
Ариана Лабед
Ариана Лабед
Афина Рахель Цангари
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Перед полуночью 4 постера
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