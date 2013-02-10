Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Роль
Постер фильма Роль
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Роль

Роль

Rol 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Петроград, переходный период 20-х годов прошлого века. Николай – начинающий актер из провинциального театра. Вместе с группой белой армии он пытается скрыться от преследования. Но красные догоняют беглецов и решают их расстрелять. Николаю удается спастись лишь благодаря невероятному внешнему сходству с командиром военных. Практически сразу тот погибает, а молодой человек начинает жить его жизнью. Он готов сыграть самую главную роль – того, кого видел считанные мгновения.

  • Картину снимали на черно-белую пленку для того, чтобы сохранить атмосферу кино 20-го века.
  • Съемки велись на протяжении трех месяцев. Они проходили в разных частях Белоруссии. Вокзал снимали в Бресте, а павильон – в Минске. Пейзажи нашли недалеко от Витебска.
  • По сюжету действие происходит в начале 20-х годов. Декораторы достаточно точно воссоздали интерьер ушедшей эпохи. Есть в фильме и уникальные кадры. Например, Никольский рынок разрушили практически одновременно с завершением работы съемочной группы.
  • Лента снималась при поддержке министерств культуры России и Белоруссии.
  • Картина получила несколько наград. Например, сценаристам вручили премию «Ника» за лучшую сценарную работу.

Черно-белый фильм, события в котором происходят в Петрограде в начале 20-х годов прошлого века. История талантливого актёра, одержимого идеями Серебряного века, и в согласии с идеями символизма он готов прожить чужую жизнь, а точнее, сыграть ее словно роль. Актёр попадает в плен к красным, и оказывается как две капли воды похож на красного командира, который собирается его расстрелять. После смерти командира артист решает сыграть роль погибшего, согласно новому театральному веянию — когда часть театральной общественности считала, что театр надо выводить в жизнь, на улицы, что театр должен слиться с жизнью.

Роль - трейлер
Роль  трейлер
Страна Россия / Финляндия / Беларусь
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 10 февраля 2013
Дата выхода
10 февраля 2013 Россия Кино без границ 16+
3 октября 2013 Беларусь
3 октября 2013 Казахстан
3 октября 2013 Украина
Бюджет €1 800 000
Сборы в мире $25 209
Производство Proline Film, Киностудия «Ленфильм», Беларусьфильм
Другие названия
Rol, Роль, Rola, Rollen, Rooli, The Role
Режиссер
Константин Лопушанский
В ролях
Максим Суханов
Максим Суханов
Леонид Мозговой
Леонид Мозговой
Анастасия Шевелева
Мария Ярвенхелми
Дмитрий Сутырин
Дмитрий Сутырин
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Роль
Сквозь черное стекло 6.4
Сквозь черное стекло (2018)
Посетитель музея 7.3
Посетитель музея (1989)
Гадкие лебеди 6.9
Гадкие лебеди (2006)
Письма мертвого человека 7.2
Письма мертвого человека (1986)
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына 7.2
Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына (2014)
Ангелы революции 5.1
Ангелы революции (2014)
В тумане 6.6
В тумане (2012)
Счастье мое 5.5
Счастье мое (2010)
Сказка про темноту 6.3
Сказка про темноту (2009)
Изображая жертву 6.8
Изображая жертву (2006)
Солнце 6.9
Солнце (2005)
Русская симфония 6.4
Русская симфония (1994)

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Роль

Похожие фильмы онлайн

Посетитель музея
 
Гадкие лебеди
 
Письма мертвого человека
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Роль - трейлер
Роль Трейлер
Роль - промо-трейлер
Роль Промо-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше