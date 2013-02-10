Петроград, переходный период 20-х годов прошлого века. Николай – начинающий актер из провинциального театра. Вместе с группой белой армии он пытается скрыться от преследования. Но красные догоняют беглецов и решают их расстрелять. Николаю удается спастись лишь благодаря невероятному внешнему сходству с командиром военных. Практически сразу тот погибает, а молодой человек начинает жить его жизнью. Он готов сыграть самую главную роль – того, кого видел считанные мгновения.
Черно-белый фильм, события в котором происходят в Петрограде в начале 20-х годов прошлого века. История талантливого актёра, одержимого идеями Серебряного века, и в согласии с идеями символизма он готов прожить чужую жизнь, а точнее, сыграть ее словно роль. Актёр попадает в плен к красным, и оказывается как две капли воды похож на красного командира, который собирается его расстрелять. После смерти командира артист решает сыграть роль погибшего, согласно новому театральному веянию — когда часть театральной общественности считала, что театр надо выводить в жизнь, на улицы, что театр должен слиться с жизнью.
|10 февраля 2013
|Россия
|Кино без границ
|16+
|3 октября 2013
|Беларусь
|3 октября 2013
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