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Дом Хемингуэй Дом Хемингуэй
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Dom Hemingway

Дом Хемингуэй, 2013

2013 / Великобритания
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Доминик “Дом” Хемингуэй выходит на свободу после 12 лет тюрьмы. Выясняется, что за это время его жена скончалась от тяжелой болезни, а дочь вышла замуж и родила ребенка. Решив отложить встречу с наследницей на потом, мужчина отправляется к своему боссу, мистеру Фонтейну, вместо которого он отбывал наказание. Дом требует у бывшего начальника крупную сумму за свои услуги, а получив долгожданные наличные, устраивает сумасшедшую вечеринку. После бурной ночи герой попадает в автокатастрофу, и, оставшись без гроша в кармане, отправляется к дочери. Ему предстоит наладить с ней отношения, а также вернуть утраченные деньги…

  • Специально для фильма Джуд Лоу, исполнитель роли Дома, набрал больше десяти килограмм.
  • Чтобы набрать вес, Джуд Лоу выпивал по десять баночек “Кока-колы” в день.
  • В фильме приятеля Дома зовут Дикки. В 1999 году Джуд Лоу снялся в фильме “Талантливый мистер Рипли”. Его персонажа зовут Дикки Гринлиф.
  • Звезда “Игры престолов” Эмилия Кларк исполнила в фильме роль Эвелин, дочери главного героя. В реальности Эмилия всего на 16 лет младше Джуда Лоу.
  • В сцене беседы между Домом и Лестором на заднем плане видна пришвартованная у берега баржа. Однако в последующих кадрах она загадочным образом исчезает.
     

Главный герой, виртуозный взломщик сейфов, отличающейся веселым нравом и цинизмом, но при этом представляющий реальную угрозу. Проведя 12 лет в тюрьме и выйдя на свободу, он намерен востребовать должок, который причитается ему за то, что он держал язык за зубами.

6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 8 сентября 2013
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 8 сентября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Ричард Шепард
В ролях
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Демиан Бичир
Демиан Бичир
Мадалина Генея
Мадалина Генея
Все актеры и съемочная группа
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19:00 от 400 ₽
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Дом Хемингуэй
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Трогательный фильм, можно сказать, для семейного просмотра.
Голая задница Джуда Лоу неплохо смотрится, а вот его залысины меня расстроили. Не… Читать дальше…
Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:06
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«Дом Хемингуэй» в кинотеатрах

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