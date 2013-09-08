Дом Хемингуэй, 2013

Доминик “Дом” Хемингуэй выходит на свободу после 12 лет тюрьмы. Выясняется, что за это время его жена скончалась от тяжелой болезни, а дочь вышла замуж и родила ребенка. Решив отложить встречу с наследницей на потом, мужчина отправляется к своему боссу, мистеру Фонтейну, вместо которого он отбывал наказание. Дом требует у бывшего начальника крупную сумму за свои услуги, а получив долгожданные наличные, устраивает сумасшедшую вечеринку. После бурной ночи герой попадает в автокатастрофу, и, оставшись без гроша в кармане, отправляется к дочери. Ему предстоит наладить с ней отношения, а также вернуть утраченные деньги…