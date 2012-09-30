Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 6.5
Гольциус и Пеликанья компания

Goltzius and the Pelican Company 18+
О фильме

Зимой 1590 года в Кольмаре голландский типограф и гравёр Хендрик Гольциус обращается к маркизу Эльзасскому с просьбой о выделении средств на создание типографии, которая будет издавать иллюстрированные книги. Гольциус считает, что первые две книги, которые выйдут из-под печатного станка, следует преподнести Маркизу и его свите. Этими книгами должны стать иллюстрированное издание Ветхого Завета, содержащее шесть историй с эротическим содержанием, и иллюстрированное издание Метаморфоз Овидия, содержащее историю измен Юпитера. Чтобы ещё сильнее прельстить Маркиза, Гольциус и его типографские работники готовятся поставить перед свитой Маркиза серию спектаклей по этим эротическим рассказам. Маркиз, человек, известный широтой взглядов, гордящийся своей религиозной и культурной терпимостью, владелец большой библиотеки, с просвещённым интересом к книгам и новым технологиям печати, поддаётся искушению Гольциуса. В присутствии свидетелей Маркиз заявляет, что возместит производственные затраты Гольциуса и компании, при условии, что те будут держать его в состоянии распалённом и взволнованном. Гольциус и его Пеликанья компания печатных мастеров с их жёнами и любовницами из театрального мира приступают к работе.
Гольциус и Пеликанья компания - трейлер
Гольциус и Пеликанья компания  трейлер
Страна Великобритания / Нидерланды / Франция / Хорватия
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 11 июля 2014
Премьера в мире 30 сентября 2012
Дата выхода
12 сентября 2013 Россия Cinema Prestige 18+
12 сентября 2013 Беларусь
12 сентября 2013 Казахстан
18 сентября 2014 Нидерланды 16
7 февраля 2014 Польша
12 сентября 2013 Украина
5 февраля 2014 Франция
Бюджет €2 050 000
Сборы в мире $73 393
Производство Cinatura, Head Gear Films, Metrol Technology
Другие названия
Goltzius and the Pelican Company, Golcijus i pelikansko društvo, Golcijus ir Pelikano teatras, Goltzius et la Compagnie du Pélican, Goltzius ve Pelikan Kumpanyası, Гольциус и Пеликанья компания, 골트지우스 앤 더 펠리칸 컴퍼니
Режиссер
Питер Гринуэй
Питер Гринуэй
В ролях
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Флавио Паренти
Флавио Паренти
Винсент Риотта
Винсент Риотта
Халина Рейн
Халина Рейн
Джулио Мария Беррути
Джулио Мария Беррути
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
10 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Трейлеры фильма
Гольциус и Пеликанья компания - трейлер
Гольциус и Пеликанья компания Трейлер
Гольциус и Пеликанья компания - трейлер с закадровым переводом
Гольциус и Пеликанья компания Трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
