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Постер фильма Дьявол, которого ты знаешь
3.4
Киноафиша Фильмы Дьявол, которого ты знаешь
3.4

Дьявол, которого ты знаешь

, 2013
The Devil You Know
США / триллер, детектив / 18+
Постер фильма Дьявол, которого ты знаешь
3.4

О фильме

Кэтрин — бывшая кинозвезда, а теперь затворница, у которой есть какая-то темная тайна. Кроме того, Кэтрин — мать, и дочь героини фильма «Дьявол, которого ты знаешь» надеется пойти по стопам матери. Когда Кэтрин пытается предпринять шаги, чтобы вернуться в кинобизнес, она неожиданно сталкивается с угрозами от анонимного шантажиста.

В ролях

Лена Олин
Лена Олин
Kathryn Vale
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Zoe Hughes
Дин Уинтерс
Дин Уинтерс
Jake Kelly
Молли Прайс
Edie Fontaine
Берн Коэн
Humphrey Smith
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Young Zoe
Стивен Геведон
Max Pierce
Барбара Гэррик
Барбара Гэррик
Joan Stone
Мэттью Фабер
Harry
Alan Coates
Dr. Seger
Режиссер Джеймс Окли
Сценарист Алекс Михаэлидес
Композитор Марк Сэйфритц
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 9 июля 2013
Дата выхода
9 июля 2013 Россия 16+
9 июля 2013 Казахстан
9 июля 2013 США
9 июля 2013 Украина
14 февраля 2014 Франция
Бюджет $3 000 000
Производство RIVR Media, Roger Films
Другие названия
The Devil You Know, Bildiğin Şeytan, Coppia diabolica, Đavo koga poznaješ, Devil You Know, La maîtresse du diable, Segredos Obscuros, Καλύτερα ο διάβολος που ξέρεις, Дьявол, которого ты знаешь, 失控好萊塢, 悪魔の秘め事

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 12 голосов
3.3 IMDb

Отзывы о фильме

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