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Кэтрин — бывшая кинозвезда, а теперь затворница, у которой есть какая-то темная тайна. Кроме того, Кэтрин — мать, и дочь героини фильма «Дьявол, которого ты знаешь» надеется пойти по стопам матери. Когда Кэтрин пытается предпринять шаги, чтобы вернуться в кинобизнес, она неожиданно сталкивается с угрозами от анонимного шантажиста.
|9 июля 2013
|Россия
|16+
|9 июля 2013
|Казахстан
|9 июля 2013
|США
|9 июля 2013
|Украина
|14 февраля 2014
|Франция