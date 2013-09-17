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Зимний путь
Зимний путь, 2013
2013 / Россия
Трейлер
8.0
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10
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Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
драма
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О фильме
Студент вокального отделения Эрик, одаренный певец, готовится к музыкальному конкурсу, на котором он должен исполнить песенный цикл Шуберта «Зимний путь». Действие истории разворачивается в зимней Москве за три дня до конкурса…
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8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2013
Премьера в России
17 сентября 2013
Премьера в мире
17 сентября 2013
Прокатчик
Мика-фильм
Режиссер
Сергей Тарамаев
В ролях
Алексей Франдетти
Евгений Ткачук
Владимир Мишуков
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Цымбалов
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Отзывы о фильме
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DenisStepanov
2 апреля 2015, 12:51
Ходили на фильм большой компанией однокурсников, - мы все в ШОКЕ! Обсуждали фильм еще два часа после фильма в ресторане))) Услышали о нем хорошие…
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
"Сергей Тарамаев: Премьера фильма прошла в Петербурге на прошлой неделе. Нормально прошла. А через пару дней позвонила дирекция «Родины».…
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