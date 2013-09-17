Зимний путь, 2013

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о выходе в прокат О фильме Студент вокального отделения Эрик, одаренный певец, готовится к музыкальному конкурсу, на котором он должен исполнить песенный цикл Шуберта «Зимний путь». Действие истории разворачивается в зимней Москве за три дня до конкурса… Развернуть 8.0 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2013 Премьера в России 17 сентября 2013 Премьера в мире 17 сентября 2013 Прокатчик Мика-фильм Режиссер Сергей Тарамаев В ролях Алексей Франдетти Евгений Ткачук Владимир Мишуков Дмитрий Мухамадеев Андрей Цымбалов Все актеры и съемочная группа 2 постера

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