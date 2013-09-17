Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зимний путь Зимний путь
Киноафиша Фильмы Зимний путь

Зимний путь, 2013

2013 / Россия
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Студент вокального отделения Эрик, одаренный певец, готовится к музыкальному конкурсу, на котором он должен исполнить песенный цикл Шуберта «Зимний путь». Действие истории разворачивается в зимней Москве за три дня до конкурса…
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 17 сентября 2013
Премьера в мире 17 сентября 2013
Прокатчик Мика-фильм
Режиссер
Сергей Тарамаев
В ролях
Алексей Франдетти
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Владимир Мишуков
Владимир Мишуков
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев
Андрей Цымбалов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Зимний путь 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
DenisStepanov 2 апреля 2015, 12:51
Ходили на фильм большой компанией однокурсников, - мы все в ШОКЕ! Обсуждали фильм еще два часа после фильма в ресторане))) Услышали о нем хорошие… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
"Сергей Тарамаев: Премьера фильма прошла в Петербурге на прошлой неделе. Нормально прошла. А через пару дней позвонила дирекция «Родины».… Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Приложение киноафиши