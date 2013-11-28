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Постер фильма Курьер из "Рая"
Постер фильма Курьер из "Рая"
Постер фильма Курьер из "Рая"
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.4
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3 постера
Киноафиша Фильмы Курьер из "Рая"

Курьер из "Рая"

Kurer iz 'Raya' 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В центре сюжета – приключения Артема, молодого курьера из туристической фирмы, которого на отдыхе угораздило влюбиться в телезвезду. Чтобы впечатлить возлюбленную, герой по совету знакомого берет на тест-драйв шикарный “Мерседес”, но машину угоняют в тот самый момент, когда Артем находится на собеседовании на новую работу. На помощь бедолаге приходит его старый друг, майор милиции Егор: по его предположению, машину перегнали в некий городок Суходольск, куда и предстоит отправиться Артему.

  • В основу легла повесть “Черный мерин” Андрея Кивинова. По словам автора, ее сюжет основан на реальных событиях, которые случились с одним его приятелей – тогда машину угнали в Кемеровскую область.
  • Съемки фильма прошли в июле 2012 года в микрорайоне на окраине города Алексина Тульской области. Ранее в Алексине снимали такие классические фильмы, как “Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен” и “Трое в лодке, не считая собаки”. Там же состоялась и официальная премьера картины.
  • В “роли” тюрьмы выступила школа, окна которой оборудовали решетками, а автостанцией стал навес из фанеры и пластика. Дополнительно съемочная команда построила голубятни, будки и теплицы. Самым сложным для реализации стал автобус, который по сюжету должен был въезжать в жилой дом.

Иногда и посмотреть чревато… Курьер из туристической фирмы «Просто рай» попал по горящей путевке на океан, познакомился с девушкой из телевизора, и понял, что только она ему в жизни и нужна. Увидел дорогую машину и получил ее — пожалуйста, бери, катайся. И взял — на меньшее, чем «Мерс» и телезвезду простые курьеры, как правило не согласны. Мудрость про бесплатный сыр каждое поколение проверяет на собственной шкуре.

И потеряв все разом, он пытается спасти положение, отправляется за тридевять земель, но в итоге приходится спасать его самого. На помощь приходит друг с милицейскими погонами на плечах, который знает, что «доброе слово и компромат лучше, чем просто компромат». Он отлично понимает в людях, но… Новое поколение тоже проверяет это на собственной шкуре.

Курьер из "Рая" - трейлер 2
Курьер из "Рая"  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в мире 28 ноября 2013
Дата выхода
28 ноября 2013 Россия WDSSPR 12+
28 ноября 2013 Беларусь
28 ноября 2013 Казахстан
12 декабря 2013 США
28 ноября 2013 Украина
Другие названия
Kurer iz 'Raya', Courier from 'Paradise', Curierul din paradis, Kuller paradiisist, Pasiuntinys iš 'Rojaus', Курьер из «Рая»
Режиссер
Михаил Хлебородов
В ролях
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев
Игорь Скляр
Игорь Скляр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 25 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3412 В жанре «комедия»  949 В фильмах России  557
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Курьер из "Рая"

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Даже, наверное, скажу , что понравилось
Хотя в принципе ничего особенного
Понравилось хотя бы отсутствием всяких резидентов из "Камеди",… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм , один раз посмотреть можно. Пошёл если честно , только из-за Гоши Куценко =)))
Давно его в фильмах не видел , жалко мало снимается ,… Читать дальше…
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Курьер из "Рая" - трейлер 2
Курьер из "Рая" Трейлер 2
Курьер из "Рая" - отрывок 1
Курьер из "Рая" Отрывок 1
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