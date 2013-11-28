В центре сюжета – приключения Артема, молодого курьера из туристической фирмы, которого на отдыхе угораздило влюбиться в телезвезду. Чтобы впечатлить возлюбленную, герой по совету знакомого берет на тест-драйв шикарный “Мерседес”, но машину угоняют в тот самый момент, когда Артем находится на собеседовании на новую работу. На помощь бедолаге приходит его старый друг, майор милиции Егор: по его предположению, машину перегнали в некий городок Суходольск, куда и предстоит отправиться Артему.
Иногда и посмотреть чревато… Курьер из туристической фирмы «Просто рай» попал по горящей путевке на океан, познакомился с девушкой из телевизора, и понял, что только она ему в жизни и нужна. Увидел дорогую машину и получил ее — пожалуйста, бери, катайся. И взял — на меньшее, чем «Мерс» и телезвезду простые курьеры, как правило не согласны. Мудрость про бесплатный сыр каждое поколение проверяет на собственной шкуре.
И потеряв все разом, он пытается спасти положение, отправляется за тридевять земель, но в итоге приходится спасать его самого. На помощь приходит друг с милицейскими погонами на плечах, который знает, что «доброе слово и компромат лучше, чем просто компромат». Он отлично понимает в людях, но… Новое поколение тоже проверяет это на собственной шкуре.
|28 ноября 2013
|Россия
|WDSSPR
|12+
|28 ноября 2013
|Беларусь
|28 ноября 2013
|Казахстан
|12 декабря 2013
|США
|28 ноября 2013
|Украина
Хотя в принципе ничего особенного
Понравилось хотя бы отсутствием всяких резидентов из "Камеди",… Читать дальше…
Давно его в фильмах не видел , жалко мало снимается ,… Читать дальше…