Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ломастер Ломастер
Киноафиша Фильмы Ломастер
The Repairman

Ломастер, 2013

2013 / Италия / Великобритания
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Сканио Либертетти — несостоявшийся инженер, зарабатывает на жизнь ремонтом кофемашин на дому. На первый взгляд, он обычный парень, каких тысячи, но когда в провинциальной автошколе просят рассказать, за что его лишили прав, он ошеломляет всех своим рассказом длиною в фильм.

Друзья не упускают случая покритиковать его, старый телефон разрывается от звонков недовольных клиентов, дядя-пекарь постоянно учит жизни… Положение Сканио в обществе весьма хрупко — кажется, ему самому нужен ремонт. Хелена, молодая англичанка, приехавшая в Италию на работу как эксперт по оценке человеческих ресурсов, берется «починить» его — но только что из этого получится?..

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 3 октября 2013
Премьера в мире 3 октября 2013
Возраст 16+
Режиссер
Паоло Миттон
В ролях
Даниэле Савока
Ханна Крофт
Паоло Джанграссо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ломастер 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Российско-итальянский кинофестиваль пройдёт в Петербурге С 24 ноября по 4 декабря в киноцентре «Родина» пройдёт III Российско-итальянский фестиваль художественного, документального и короткометражного кино. Кинофестиваль посетят специальные
Написать
22 ноября 2016 14:22
Российско-итальянский кинофестиваль пройдёт в Новосибирске С 15 по 27 ноября в Новосибирске пройдёт уже третий Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF). В кинотеатре «Победа» будут показаны самые яркие художественные, документальные и
Написать
14 ноября 2016 13:40
В России стартует Российско-итальянский кинофестиваль С 1 по 13 ноября в Москве пройдёт Российско-итальянский кинофестиваль (RIFF), в программу которого вошли как успешные кассовые картины, так и авторские киноленты. Зрители смогут насладиться фильмами,
Написать
24 октября 2016 18:13
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши