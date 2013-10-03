Ломастер, 2013

Сканио Либертетти — несостоявшийся инженер, зарабатывает на жизнь ремонтом кофемашин на дому. На первый взгляд, он обычный парень, каких тысячи, но когда в провинциальной автошколе просят рассказать, за что его лишили прав, он ошеломляет всех своим рассказом длиною в фильм.

Друзья не упускают случая покритиковать его, старый телефон разрывается от звонков недовольных клиентов, дядя-пекарь постоянно учит жизни… Положение Сканио в обществе весьма хрупко — кажется, ему самому нужен ремонт. Хелена, молодая англичанка, приехавшая в Италию на работу как эксперт по оценке человеческих ресурсов, берется «починить» его — но только что из этого получится?..