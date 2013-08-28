Гравитация, 2013

Доктор Райан Стоун – блестящий инженер-медик. Она отправляется в свой первый полет на космическом шаттле, а ветеран-астронавт Мэтт Ковальски в последний раз руководит его полетом перед уходом на пенсию. Но при, казалось бы, обычном выходе в открытый космос случается катастрофа. Шаттл разрушен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни, привязанные друг к другу. Остатки корабля уносятся в темноту, и только чудо – вместе с навыками и смекалкой – может спасти их жизни.
Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет — последний перед отставкой. Но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа.
Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни; они находятся в связке друг с другом, и все, что они могут, — это двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.