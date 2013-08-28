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Gravity

Гравитация, 2013

2013 / США / Великобритания
7.7 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Доктор Райан Стоун – блестящий инженер-медик. Она отправляется в свой первый полет на космическом шаттле, а ветеран-астронавт Мэтт Ковальски в последний раз руководит его полетом перед уходом на пенсию. Но при, казалось бы, обычном выходе в открытый космос случается катастрофа. Шаттл разрушен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни, привязанные друг к другу. Остатки корабля уносятся в темноту, и только чудо – вместе с навыками и смекалкой – может спасти их жизни. 

  • Каскад обломков из фильма – это реально возможная опасность. Этот сценарий известен как синдром Кесслера, названный в честь ученый N.A.S.A. Дональд Дж. Кесслер, который первым предложил эту теорию в 1978 году. Каскадный синдром Кесслера, включающий объект размером с Международную космическую станцию, вызовет катастрофическую цепную реакцию обломков. Находящееся на орбите поле обломков сделало бы невозможным запуск космических миссий или спутников. 
  • Начальная сцена, от вида на Землю до отделения доктора Стоуна, представляет собой единый непрерывный кадр, который длится около двенадцати с половиной минут. 
  • Из-за длинных дублей Куарона Баллок пришлось запоминать длинные комбинации точных движений, чтобы попадать в цель в разных точках кадра. Ей часто приходилось координировать свои собственные движения с привязанными к ней тросами и камерой.
     

Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою первую космическую миссию под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски, для которого этот полет — последний перед отставкой. Но во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случается катастрофа.

Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаются совершенно одни; они находятся в связке друг с другом, и все, что они могут, — это двигаться по орбите в абсолютно черном пространстве без всякой связи с Землей и какой-либо надежды на спасение.

7.7 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Премьера в России 3 октября 2013
Премьера в мире 28 августа 2013
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Альфонсо Куарон
Альфонсо Куарон
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Башер Саваж
Эрик Мишелс
Эд Харрис
Эд Харрис
Все актеры и съемочная группа
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Альфонсо Куарон вполне мог назвать свою «Гравитацию» вовсе не «Гравитацией», а «Приключениями барона Мюнхгаузена (или, применительно к обстоятельствам, приключениями баронессы Мюнхгаузен) в открытом космосе». Сандра Буллок, преимущественно в одном скафандре порхающая по околоземной орбите, опускаясь то на русский, то на китайский околоземный металлолом, – это даже не фантастика: это – чистейшее фэнтези, причем определенно комедийное, дрейфующее от…
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