Очень страшное кино 5, 2013

Молодая супружеская пара Дэн и Джоди начинают замечать некоторые странные активности, когда они приносят своего новорожденного ребенка Айдена домой из больницы. Но когда нарастают проблемы и хаос в работе Джоди и карьере Дэна, они понимают, что их семью преследуют гнусные демоны. Вместе с советом сертифицированных специалистов и при помощи многочисленных камер, они должны выяснить, как избавиться от этих существ, пока не стало слишком поздно.