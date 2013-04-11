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Очень страшное кино 5 Очень страшное кино 5
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Scary Movie 5

Очень страшное кино 5, 2013

2013 / США
6.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чарли Шин и Линдси Лохан становятся жертвами паранормальной активности. Мужчину убивают, а женщина вновь попадает за решетку по обвинению в убийстве. Трое детей пропадают без вести. Спустя несколько месяцев их находят и отдают на воспитание брату Чарли Тэду и его жене Джоди. В новом доме, куда они переезжают, вскоре начинают происходить странные и пугающие события.

  • Гонорар Чарли Шина за небольшую роль в картине составил почти 5.5 млн. долларов. Это больше, чем ¼ часть общего бюджета.
  • Проект признан самой провальной частью всей франшизы. Хотя в прокате он собрал почти 80 млн. долларов.
  • Анна Фэрис не смогла принять участие в съемках, поскольку была беременна. Прочим актерам тоже предложили поучаствовать в проекте, но они отказались.
  • Джерри о’Коннела официально можно считать первым актером, сыгравшим Кристиана Грея из романа «50 оттенков серого», несмотря на то, что это пародия. Оригинальный фильм вышел только после этой ленты.
  • Линдси Лохан отказалась целовать Чарли Шина в кадре, поэтому в отдельных сценах его заменил дублер.
  • Режиссер заявил, что ему не понравился итоговый вариант фильма, поскольку исполнительный продюсер Боб Вайнштейн постоянно вмешивался в съемки.

Молодая супружеская пара Дэн и Джоди начинают замечать некоторые странные активности, когда они приносят своего новорожденного ребенка Айдена домой из больницы. Но когда нарастают проблемы и хаос в работе Джоди и карьере Дэна, они понимают, что их семью преследуют гнусные демоны. Вместе с советом сертифицированных специалистов и при помощи многочисленных камер, они должны выяснить, как избавиться от этих существ, пока не стало слишком поздно.

6.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 25 апреля 2013
Премьера в мире 11 апреля 2013
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Малкольм Д. Ли
Малкольм Д. Ли
В ролях
Эшли Тисдейл
Эшли Тисдейл
Линдси Лохан
Линдси Лохан
Чарли Шин
Чарли Шин
Кейт Уолш
Кейт Уолш
Молли Шеннон
Молли Шеннон
Все актеры и съемочная группа
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Очень страшное кино 5

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Франшиза сдохла
Нет ничего,что было в предыдущих 4х фильмах-нет того драйва,безбашенных шуток и приколов.....И без актрис Анны Фэрис и Режины Холл… Читать дальше…
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
пипец такой БРЕЕЕЕЕЕЕД !!!!!!!!!!!!!!!! Ребята даже не ходите , смотреть вообще нечего , думать хоть поржу , но увы. ТУПНЯК НА ТУПНИКЕ. Самая… Читать дальше…
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