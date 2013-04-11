Очень страшное кино 5, 2013

Чарли Шин и Линдси Лохан становятся жертвами паранормальной активности. Мужчину убивают, а женщина вновь попадает за решетку по обвинению в убийстве. Трое детей пропадают без вести. Спустя несколько месяцев их находят и отдают на воспитание брату Чарли Тэду и его жене Джоди. В новом доме, куда они переезжают, вскоре начинают происходить странные и пугающие события.
Молодая супружеская пара Дэн и Джоди начинают замечать некоторые странные активности, когда они приносят своего новорожденного ребенка Айдена домой из больницы. Но когда нарастают проблемы и хаос в работе Джоди и карьере Дэна, они понимают, что их семью преследуют гнусные демоны. Вместе с советом сертифицированных специалистов и при помощи многочисленных камер, они должны выяснить, как избавиться от этих существ, пока не стало слишком поздно.
Нет ничего,что было в предыдущих 4х фильмах-нет того драйва,безбашенных шуток и приколов.....И без актрис Анны Фэрис и Режины Холл… Читать дальше…