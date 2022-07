Кровью и потом: Анаболики, 2013

Исполнители главных ролей целенаправленно набирали вес перед съемками. Марк Уолберг увеличил свою массу с 74 до 96 килограммов, а Дуэйн Джонсон со 118 до 136.

Марк Уолберг прошел интенсивную физическую подготовку, которая включала двенадцать приемов пищи в день. Ему пришлось сохранять этот режим и во время съемок.

Бюджет фильма — чуть более 20 миллионов долларов. Он является самым дешевым фильмом Майкла Бэя с момента его дебюта с полнометражным фильмом “Плохие парни”. Бэй, Уолберг и Джонсон пошли на сокращение зарплат, чтобы осуществить проект.

В реальности дом Фрэнка Григи принадлежит Майклу Бэю. Это также бывший дом Халка Хогана в Майами, который можно увидеть в сериале “Хоган знает лучше”.

Майкл Бэй хотел, чтобы Марк Уолберг был в кадре максимально загорелым. Уолбергу на протяжении съемок каждую неделю приходилось делать искусственный загар всего тела.

Когда Эдриан дарит своей девушке Робин собаку, на заднем плане виден многоквартирный дом из сериала “Декстер”.

Ребел Уилсон, большая поклонница нунчаков, принесла свои собственные нунчаки для постельной сцены, чтобы “оживить обстановку”.

Персонаж Джонни Ву основан на Туане “Томми” Ву, так называемом “Короле рекламных роликов” 1980–1990-х годов.

Майкл Бэй хотел снять этот фильм с 2000 года и несколько раз откладывал съемки в пользу “Трансформеров”.

Марк Уолберг сказал, что его сыновьям понравилось его новое телосложение, а дочери ненавидели его.

Набирая вес для этой роли Марк Уолберг опробовал добавки из своей собственной линейки продуктов для бодибилдинга. По его словам, он получил эффектное телосложение бодибилдера, используя свои собственные продукты.

Виктора Кершоу могли сыграть Альберт Брукс и Джон Туртурро, но оба не смогли принять участие в фильме из-за занятости.

Оригинальное название фильма, “Pain & Gain”, — это перефразированное популярное выражение “No pain — no gain”, что значит “Нет боли – нет выгоды”, которое, в свою очередь, взято из выпуска “Альманаха бедного Ричарда” Бенджамина Франклина 1758 года: “There are no gains without pains” — “Без усилий не добьешься успеха”. Говорят, что Франклин тоже заимствовал эту мудрость, и она является еврейской пословицей первого века.

Когда Эд Харрис притворяется клиентом спортзала, он говорит, что работает “на лужайке и в саду”. Это намек на торговую сеть “Home Depot”, которую Харрис рекламировал в течение нескольких лет.

Реальная банда “Sun Gym” предприняла в общей сложности семь неудачных попыток похитить свою первую жертву.