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Кровью и потом: Анаболики Кровью и потом: Анаболики
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Pain and Gain

Кровью и потом: Анаболики, 2013

2013 / США
7.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дэниэл Луго — бодибилдер и тренер по фитнесу, работающий в одном из спортзалов Флориды. Одним из клиентов Луго оказывается богатый бизнесмен Виктор Кершоу. Наслушавшись от него историй про роскошную и красивую жизнь, Дэниэл понимает, что устал ходить в трениках и горбатиться с утра до вечера на обычной работе. Осознав, что заслуживает большего, он решает круто изменить свою жизнь и разбогатеть. Для этого он использует свою сильную сторону — физическую мощь.

Луго находит двух единомышленников, таких же качков по имени Пол Дойл и Эдриан Дорбал. Троица разрабатывает план по похищению всё того же Виктора Кершоу, надеясь заставить его переписать часть имущества на их имена. Но осуществить задуманное получается лишь отчасти: им удается похитить Кершоу и выбить из него нужные подписи, но после этого Виктору, который догадался, что похищение — дело рук Дэниела, удается сбежать.

Уверенные в собственной гениальности, похитители живут в свое удовольствие и не подозревают, что на них началась ответная охота — жаждущий отомстить Кершоу отправил по их следу частного детектива.

Исполнители главных ролей целенаправленно набирали вес перед съемками. Марк Уолберг увеличил свою массу с 74 до 96 килограммов, а Дуэйн Джонсон со 118 до 136.

Марк Уолберг прошел интенсивную физическую подготовку, которая включала двенадцать приемов пищи в день. Ему пришлось сохранять этот режим и во время съемок.

Бюджет фильма — чуть более 20 миллионов долларов. Он является самым дешевым фильмом Майкла Бэя с момента его дебюта с полнометражным фильмом “Плохие парни”. Бэй, Уолберг и Джонсон пошли на сокращение зарплат, чтобы осуществить проект.

В реальности дом Фрэнка Григи принадлежит Майклу Бэю. Это также бывший дом Халка Хогана в Майами, который можно увидеть в сериале “Хоган знает лучше”.

Майкл Бэй хотел, чтобы Марк Уолберг был в кадре максимально загорелым. Уолбергу на протяжении съемок каждую неделю приходилось делать искусственный загар всего тела.

Когда Эдриан дарит своей девушке Робин собаку, на заднем плане виден многоквартирный дом из сериала “Декстер”.

Ребел Уилсон, большая поклонница нунчаков, принесла свои собственные нунчаки для постельной сцены, чтобы “оживить обстановку”.

Персонаж Джонни Ву основан на Туане “Томми” Ву, так называемом “Короле рекламных роликов” 1980–1990-х годов.

Майкл Бэй хотел снять этот фильм с 2000 года и несколько раз откладывал съемки в пользу “Трансформеров”.

Марк Уолберг сказал, что его сыновьям понравилось его новое телосложение, а дочери ненавидели его.

Набирая вес для этой роли Марк Уолберг опробовал добавки из своей собственной линейки продуктов для бодибилдинга. По его словам, он получил эффектное телосложение бодибилдера, используя свои собственные продукты.

Виктора Кершоу могли сыграть Альберт Брукс и Джон Туртурро, но оба не смогли принять участие в фильме из-за занятости.

Оригинальное название фильма, “Pain & Gain”, — это перефразированное популярное выражение “No pain — no gain”, что значит “Нет боли – нет выгоды”, которое, в свою очередь, взято из выпуска “Альманаха бедного Ричарда” Бенджамина Франклина 1758 года: “There are no gains without pains” — “Без усилий не добьешься успеха”. Говорят, что Франклин тоже заимствовал эту мудрость, и она является еврейской пословицей первого века.

Когда Эд Харрис притворяется клиентом спортзала, он говорит, что работает “на лужайке и в саду”. Это намек на торговую сеть “Home Depot”, которую Харрис рекламировал в течение нескольких лет.

Реальная банда “Sun Gym” предприняла в общей сложности семь неудачных попыток похитить свою первую жертву.

Однажды тренеру по фитнесу надоело ходить в трениках. Он решил круто изменить свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых качков и предложил им план похищения своего клиента-миллионера. Но если в организме мышц больше, чем мозгов, то даже самый лучший план, подсмотренный в экшен-боевике, может не сработать…   

7.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 18 апреля 2013
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 18 апреля 2013
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон
Ребел Уилсон
Ребел Уилсон
Эд Харрис
Эд Харрис
Кен Джонг
Кен Джонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кровью и потом: Анаболики 5 постеров
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«Потом и кровью», бесспорно, один из самых выдающихся фильмов о крушении Американской мечты, причем не просто о крушении, но о принципиальной ее иллюзорности. И если «Ограбление казино» – первая, сугубо трагедийная часть этого спонтанно образовавшегося диптиха – было снято родившимся в Новой Зеландии австралийцем (Эндрю Домиником), то вторую, сатирическую часть сделали трое калифорнийцев: режиссер Майкл Бэй и сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Что,…
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Наконец-таки новый фильм величайшего режиссёра современности - Майкла Бэя "Pain & Gain" вышел в прокат! Марк Уолберг, Дуэйн… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Согласен со всеми! Лучшее кино Майкла. Прям передал он дух 90-х, безумный, наркотический дух. Глянцевое безумие, навеянное журналами и кино тех лет,… Читать дальше…
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саундтрек фильма Кровью и потом: Анаболики
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Заряд мотивации: 8 фильмов о спорте, которые можно посмотреть онлайн За многими из этих сюжетов стоят реальные успехи и вдохновляющие примеры. Но далеко не все имеют счастливый финал, рассказывая о разрушающей самоуверенности и окружающем давлении. Объединяет всех одно — спорт, который стал смыслом жизни и превратился в призвание для этих героев. Теперь они дарят заряд энергии и становятся наглядной иллюстрацией, как не свернуть с намеченного пути и дойти до конца. Главное — вынести правильный урок и не пытаться обмануть судьбу.
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5 мая 2020 15:14
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