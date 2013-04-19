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Гагарин. Первый в космосе Гагарин. Первый в космосе
Киноафиша Фильмы Гагарин. Первый в космосе

Гагарин. Первый в космосе, 2013

2013 / Россия
7.3 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Еще несколько десятилетий назад человечество могло лишь мечтать о том, чтобы отправиться в космос. 60-е годы стали переходным периодом, когда весь мир с замиранием следил за тем, чем закончится попытка людей дотянуться до звезд. Юрий Гагарин был не просто первым космонавтом. Он стал символом надежды на то, что однажды человеческий вид сможет покорить другие планеты. Художественный фильм посвящен жизни первого человека в космосе, его подготовке к полету и отношениям с близкими.

  • Лента стала первой биографией Гагарина, которую одобрила его семья.
  • Картина идет 108 минут – именно столько, сколько в итоге длилось первое путешествие в космос.
  • Эпизоды, где показывается космодром Байконур, в действительности снимали в Евпатории. Там построили декорации, а также установили макет ракеты в настоящую величину. Для большего реализма кадры обрабатывали при помощи визуальных эффектов. Также съемки проходили в столице и в Тверской области.
  • Владимир Стеклов, который воплотил образ генерала Каманина, в действительности имеет опыт настоящей космической подготовки. В 2000 году он должен был отправиться на станцию «Мир», чтобы сняться в фильме. Но полет был отменен из-за недостатка финансирования.

Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Ю. А. Гагарина. Это первая попытка создания масштабного художественного фильма о Юрии Гагарине. История об обычном парне, попавшем в необычные обстоятельства, о человеке, которому было предначертано судьбой первым шагнуть в космос. Основной лейтмотив фильма – борьба за право быть первым. В первый отряд космонавтов отбирали из трёх тысяч летчиков-истребителей по всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них полетит первым, не знал никто.  Все они стремились к своей цели, проявляя себя по-разному в условиях жесткого, порой бесчеловечного отбора. В дальнейшем, из первого отряда космонавтов в космос слетали только 12 человек, остальные выбыли по разным причинам: один заживо сгорел в барокамере, другой бросился под поезд, но даже гибель товарищей не смогла остановить безудержного стремления к мечте.

7.3 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 5 июня 2013
Премьера в мире 19 апреля 2013
Возраст 6+
Прокатчик Кремлин Филмз
Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Ярослав Жалнин
Ярослав Жалнин
Сергей Калашников
Сергей Калашников
Сергей Лактюнькин
Анатолий Отраднов
Вадим Мичман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гагарин. Первый в космосе 6 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
OldMovieRat 2 апреля 2015, 12:51
Довольно много в фильме странностей вроде кроссовок, напоминающих Adidas, на будущих космонавтах. Или когда Гагарин еще не приземлился, а на Красной… Читать дальше…
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел
Хороший фильм,прежде всего в эмоциональном плане:сопереживаешь героям,распирает чувство гордости за страну
Возможно,несколько… Читать дальше…
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