Гагарин. Первый в космосе, 2013

Еще несколько десятилетий назад человечество могло лишь мечтать о том, чтобы отправиться в космос. 60-е годы стали переходным периодом, когда весь мир с замиранием следил за тем, чем закончится попытка людей дотянуться до звезд. Юрий Гагарин был не просто первым космонавтом. Он стал символом надежды на то, что однажды человеческий вид сможет покорить другие планеты. Художественный фильм посвящен жизни первого человека в космосе, его подготовке к полету и отношениям с близкими.
Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Ю. А. Гагарина. Это первая попытка создания масштабного художественного фильма о Юрии Гагарине. История об обычном парне, попавшем в необычные обстоятельства, о человеке, которому было предначертано судьбой первым шагнуть в космос. Основной лейтмотив фильма – борьба за право быть первым. В первый отряд космонавтов отбирали из трёх тысяч летчиков-истребителей по всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них полетит первым, не знал никто. Все они стремились к своей цели, проявляя себя по-разному в условиях жесткого, порой бесчеловечного отбора. В дальнейшем, из первого отряда космонавтов в космос слетали только 12 человек, остальные выбыли по разным причинам: один заживо сгорел в барокамере, другой бросился под поезд, но даже гибель товарищей не смогла остановить безудержного стремления к мечте.
Хороший фильм,прежде всего в эмоциональном плане:сопереживаешь героям,распирает чувство гордости за страну
Возможно,несколько… Читать дальше…