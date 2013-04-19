Гагарин. Первый в космосе, 2013

Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Ю. А. Гагарина. Это первая попытка создания масштабного художественного фильма о Юрии Гагарине. История об обычном парне, попавшем в необычные обстоятельства, о человеке, которому было предначертано судьбой первым шагнуть в космос. Основной лейтмотив фильма – борьба за право быть первым. В первый отряд космонавтов отбирали из трёх тысяч летчиков-истребителей по всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них полетит первым, не знал никто. Все они стремились к своей цели, проявляя себя по-разному в условиях жесткого, порой бесчеловечного отбора. В дальнейшем, из первого отряда космонавтов в космос слетали только 12 человек, остальные выбыли по разным причинам: один заживо сгорел в барокамере, другой бросился под поезд, но даже гибель товарищей не смогла остановить безудержного стремления к мечте.