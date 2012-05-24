«Гражданин поэт. Прогон года» — это не продолжение одноименного сатирического проекта, ставшего бешено популярным в России в 2011—2012 гг. И даже не его итог. Это фильм-воспоминание о самом живом, мощном и интересном годе в политической жизни страны за последние 20 лет. Фильм-размышление о причинах стремительного пробуждения гражданской позиции миллионов людей. Фильм-послание в наше недалекое будущее.
|8 ноября 2013
|Россия
|KinoClub
|24 мая 2012
|Беларусь
|24 мая 2012
|Казахстан
|24 мая 2012
|Украина