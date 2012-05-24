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Постер фильма Гражданин поэт. Прогон года
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Киноафиша Фильмы Гражданин поэт. Прогон года

Гражданин поэт. Прогон года

Grazhdanin poet. Progon goda 18+
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О фильме

«Гражданин поэт. Прогон года» — это не продолжение одноименного сатирического проекта, ставшего бешено популярным в России в 2011—2012 гг. И даже не его итог. Это фильм-воспоминание о самом живом, мощном и интересном годе в политической жизни страны за последние 20 лет. Фильм-размышление о причинах стремительного пробуждения гражданской позиции миллионов людей. Фильм-послание в наше недалекое будущее.

Гражданин поэт. Прогон года - трейлер 2
Гражданин поэт. Прогон года  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 24 мая 2012
Дата выхода
8 ноября 2013 Россия KinoClub
24 мая 2012 Беларусь
24 мая 2012 Казахстан
24 мая 2012 Украина
Другие названия
Grazhdanin poet. Progon goda, Citizen Poet, Гражданин поэт. Прогон года, Громадянин поет. Прогон року
Режиссер
Вера Кричевская
Вера Кричевская
В ролях
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Андрей Васильев
Дмитрий Быков
Дмитрий Быков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Гражданин поэт. Прогон года - трейлер 2
Гражданин поэт. Прогон года Трейлер 2
Гражданин поэт. Прогон года - трейлер
Гражданин поэт. Прогон года Трейлер
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