Искусство полета 3D

Искусство полета 3D

The Art of Flight 18+
О фильме

Группа сноубордистов во главе с Трэвисом Райсом воплощает свои самые смелые мечты в реальность, отправляется в глобальные приключения и поднимает сноубординг на новые, невообразимые уровни.
Искусство полета 3D  трейлер с русскими субтитрами
Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 8 сентября 2011
Дата выхода
21 февраля 2013 Россия Кинопром 12+
8 ноября 2011 Германия
14 марта 2013 Испания
21 февраля 2013 Казахстан
8 сентября 2011 США
21 февраля 2013 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $158 532
Производство Brain Farm Digital Cinema, Chugach Powder Guides, Evergreen Helicopters of Alaska
Другие названия
The Art of Flight, Sztuka latania, The Art of Flight 3D, Umetnost letenja, Изкуството да летиш, Искусство полета 3D
Режиссер
Курт Морган
В ролях
Джейк Бловелт
Джон Джексон
Джереми Джонс
Скотти Лаго
Николас Мюллер
Все актеры и съемочная группа
Кадры из фильма
