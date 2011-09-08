Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане»
1
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Рейтинги
8.1
Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
4 постера
Киноафиша
Фильмы
Искусство полета 3D
Искусство полета 3D
The Art of Flight
18+
Напомним о выходе в прокат
документальный
приключения
спорт
О фильме
Группа сноубордистов во главе с Трэвисом Райсом воплощает свои самые смелые мечты в реальность, отправляется в глобальные приключения и поднимает сноубординг на новые, невообразимые уровни.
Развернуть
Искусство полета 3D
трейлер с русскими субтитрами
трейлер с русскими субтитрами
Страна
США
Продолжительность
1 час 20 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
8 сентября 2011
Дата выхода
21 февраля 2013
Россия
Кинопром
12+
8 ноября 2011
Германия
14 марта 2013
Испания
21 февраля 2013
Казахстан
8 сентября 2011
США
21 февраля 2013
Украина
MPAA
PG-13
Бюджет
$2 000 000
Сборы в мире
$158 532
Производство
Brain Farm Digital Cinema, Chugach Powder Guides, Evergreen Helicopters of Alaska
Другие названия
The Art of Flight, Sztuka latania, The Art of Flight 3D, Umetnost letenja, Изкуството да летиш, Искусство полета 3D
Режиссер
Курт Морган
В ролях
Джейк Бловелт
Джон Джексон
Джереми Джонс
Скотти Лаго
Николас Мюллер
Все актеры и съемочная группа
0.0
Фестиваль сноубордических фильмов ALPHA - OMEGA
(2013)
6.4
Убойные серферы
(2012)
8.2
Русская пятерка
(2019)
8.3
Гонка на вымирание
(2015)
7.8
В глубины разума
(2013)
7.8
Океаны
(2009)
7.9
Микрокосмос
(1996)
8.2
Глубина восприятия
(2017)
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
12
голосов
8.2
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма
Искусство полета 3D
Трейлер с русскими субтитрами
0
0
Искусство полета 3D
Трейлер
0
0
Кадры из фильма
