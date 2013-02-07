Побочный эффект, 2013

Жизнь главной героини Эмили Хоукинс пошла под откос, когда её мужа посадили в тюрьму. Вначале она пыталась спастись от депрессии своими силами, горстями глотая успокоительное. После того, как стало понятно, что это не поможет, Эмили не оставалось другого выхода кроме отправления в психиатрическую лечебницу к добрым и заботливым людям в белых халатах.

Теперь главная героиня борется со своими внутренними демонами уже не одна — справиться с угнетённым состоянием ей помогают два лучших доктора клиники, а также экспериментальные препараты, обладающие довольно странными побочными эффектами. Не получится ли так, что все внутренние страхи Эмили вместо того, чтобы исчезнуть, вырвутся наружу?