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Побочный эффект, 2013

2013 / США
6.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Жизнь главной героини Эмили Хоукинс пошла под откос, когда её мужа посадили в тюрьму. Вначале она пыталась спастись от депрессии своими силами, горстями глотая успокоительное. После того, как стало понятно, что это не поможет, Эмили не оставалось другого выхода кроме отправления в психиатрическую лечебницу к добрым и заботливым людям в белых халатах.

Теперь главная героиня борется со своими внутренними демонами уже не одна — справиться с угнетённым состоянием ей помогают два лучших доктора клиники, а также экспериментальные препараты, обладающие довольно странными побочными эффектами. Не получится ли так, что все внутренние страхи Эмили вместо того, чтобы исчезнуть, вырвутся наружу?

6.3 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 7 февраля 2013
Премьера в мире 7 февраля 2013
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Ченнинг Татум
Ченнинг Татум
Руни Мара
Руни Мара
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Винесса Шоу
Винесса Шоу
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Побочный эффект 4 постера
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Наша рецензия
Вдоволь наэкспериментировавшись с различными типами кинематографического опыта в «Кафке», «Шизополисе», «Англичанине», «Солярисе», «Хорошем немце», Стивен Содерберг, похоже, нашел себя в нише реалистической производственной драмы. Преломленные его объективом (а Содерберг обычно сам стоит за камерой), наиболее острые, бурные и чреватые сюжеты подвергаются неумолимой стерилизации. Проститутки («Девушка по вызову»), стучащие в…
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Toporock, 02/10/2013 - 00:52:13):Гораздо интереснее, если бы она реально села на какие то новые препараты, со шла с ума, шлепнула мужа,… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 02/10/2013 - 00:14:38):
Ну да, отличный план. Валить ножом двухметрового мужа, косить под дуру, обмануть доктора, и все ради таких… Читать дальше…
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