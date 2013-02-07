Побочный эффект, 2013

Жизнь главной героини Эмили Хоукинс пошла под откос, когда её мужа посадили в тюрьму. Вначале она пыталась спастись от депрессии своими силами, горстями глотая успокоительное. После того, как стало понятно, что это не поможет, Эмили не оставалось другого выхода кроме отправления в психиатрическую лечебницу к добрым и заботливым людям в белых халатах.
Теперь главная героиня борется со своими внутренними демонами уже не одна — справиться с угнетённым состоянием ей помогают два лучших доктора клиники, а также экспериментальные препараты, обладающие довольно странными побочными эффектами. Не получится ли так, что все внутренние страхи Эмили вместо того, чтобы исчезнуть, вырвутся наружу?
Ну да, отличный план. Валить ножом двухметрового мужа, косить под дуру, обмануть доктора, и все ради таких… Читать дальше…