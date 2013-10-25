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Милый тротуар
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Dear Sidewalk

Милый тротуар, 2013

2013 / США
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 25 октября 2013
Премьера в мире 25 октября 2013
Возраст 18+
Режиссер
Джейк Оэлман
В ролях
Джозеф Маццелло
Джозеф Маццелло
Мишель Форбс
Алишия Окс
Роурк Критчлоу
Джон Эннис
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.5
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
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Постер фильма Милый тротуар 1 постер
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