Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неудержимые 4"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Милый тротуар
Dear Sidewalk
Милый тротуар, 2013
2013 / США
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Жанр:
мелодрама
драма
комедия
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2013
Премьера в России
25 октября 2013
Премьера в мире
25 октября 2013
Возраст
18+
Режиссер
Джейк Оэлман
В ролях
Джозеф Маццелло
Мишель Форбс
Алишия Окс
Роурк Критчлоу
Джон Эннис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Милый тротуар
7.9
Социальная сеть
(2010)
6.4
Ощущение видения
(2006)
6.6
Модная мамочка
(2004)
7.7
Лекарство
(1995)
6.4
Дикая река
(1994)
8.1
Парк Юрского периода
(1993)
4.8
Стоянка
(2017)
5.4
Север ада
(2015)
7.4
Саймон Бирч
(1998)
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
11
голосов
6.4
IMDb
Написать отзыв
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2023, США, драма
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Отзывы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Дозор Джунглей: Кругосветка
Отзывы
2023, Франция, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
Даже бороду сбрил: Иван Ургант возвращается на экраны
Вместе 40 лет: как выглядит женщина, укравшая сердце Сергея Гармаша
Вовсе не Вицин и Никулин: поразитесь, кто был любимым актером Гайдая
Перешла кому-то дорогу: из-за чего на самом деле убрали Васильеву из «Сватов»
Стонет и кряхтит: Пригожин ошалел, засняв Валерию в душе в неподходящий момент
Этот сериал обожают все женщины: будете смеяться, почему турецкие власти хотели его запретить
«Во всем виноват»: дочь Стриженовой заговорила о мучениях, пережитых в браке
Все дети его обожали: в этом седом мужчине не узнать звезду «Комиссара Рекса»
В список самых лживых людей попали всего три знака Зодиака: вы есть среди них?
У Жеребкина из «На-На» шестеро детей: лишь один мальчик вырос не таким, как остальные
Особенная сестра Водяновой выросла: посмотрите, как выглядит копия красотки
«Момент непростой в жизни»: оставленный Королевой Тарзан предъявил темнокожую красотку
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить