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Постер фильма Один еще не одинок
4.7
Один еще не одинок - Трейлер
Киноафиша Фильмы Один еще не одинок
4.7

Один еще не одинок

, 2013
Alone Yet Not Alone
США / исторический / 18+
Трейлеры
Постер фильма Один еще не одинок
4.7
Один еще не одинок - Трейлер
Один еще не одинок  Трейлер

О фильме

Действие картины разворачивается в 1755 году, когда английские колонисты отправились осваивать штат Огайо.

В ролях

Келли Грейсон
Келли Грейсон
Susquehanna
Дженн Готцон
Lydia Barrett
Оззи Торрес
Galasko
Тони Вэйд
Hannawoa
Роберт Пирс
Papa Leininger
Джоани Стюарт
Mama Leininger
Natalie Racoosin
Susquehanna
Natalie Racoosin
Susquehanna
Клэй Уолкер
Fritz Hecklinger
Джозеф Грэй
Джозеф Грэй
John Leininger
James Hartner
Christian Leininger
Режиссер Рэй Бенгстон, Джордж Д. Эскобар
Сценарист Tracy Leininger Craven, Джордж Д. Эскобар, Heather Hughes, James Richards
Композитор Уильям Росс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 1 сентября 2013
Дата выхода
27 сентября 2013 Россия 12+
27 сентября 2013 Казахстан
1 сентября 2013 США
27 сентября 2013 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $887 851
Производство AYNA, Enthuse Entertainment, Talent One
Другие названия
Alone Yet Not Alone, Massacre at Buffalo Valley, Einsam bin ich, nicht allein, Indestrutível, La odisea de los pioneros, Üksildane aga mitte üksi, Один ещё не одинок, Сама, но не съвсем, The Penn's Creek Massacre

Рейтинг фильма

4.7
Оцените 15 голосов
4.8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Один еще не одинок - Трейлер
Один еще не одинок Трейлер
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Цитаты

Barbara Leininger Кто создал Небесную Женщину? И кто отец её двух сыновей?
Galasko Я не знаю.
Barbara Leininger Мой Бог создал небо и землю и всё живое. Он послал своего единственного сына Иисуса, чтобы простить наши грехи и чтобы мы могли познать Его.
Galasko Я не знаю этого Иисуса. Бог Белого Человека силён. У белых хорошие оружия. Бог Белого Человека сделал Саскуэханну грациознее оленя. У тебя храбрость пантеры. За это Он — хороший Бог. Но Галаксо — индеец, и Саскуэханна теперь тоже индеянка. Ты должен верить в Бога индейцев. Галаксо, сын Великого Вождя, дитя Великого Духа, хочет сделать Саскуэханну своей. Мы будем очень рады. И воспитаем много великих воинов.

Отзывы о фильме

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