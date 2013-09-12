Мэтью Борн: Спящая красавица, 2013

История, которую рассказывает в своей «Спящей красавице» Мэтью Борн, начинается в 1890 году, в тот самый год, когда мир увидел самую первую премьеру этого балета на музыку Чайковского – начинается крестинами принцессы Авроры. Это был период в европейской истории когда феи, вампиры и загадочный декаданс будорожали умы и давали пищу фантазиям в готическом стиле. Аврора растет, и мы вместе с ней перемещаемся в прекрасную и уходящую Эдвардианскую эпоху, мифический золотой век долгих летних чаепитий, крокета на лужайке и новых танцевальных безумий. Годы спустя, как и положено по сказке Шарля Перро, через сто лет, Аврора проснется в нашем, современном мире, в мире еще более загадочном и удивительном, чем любая волшебная сказка. «Спящая красавица» Мэтью Борна – это любовная история в готическом стиле, которая покорила сердца любителей танца всех возрастов и завершила трилогию балетов Чайковского в хореографии Мэтью Борна.