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Метро Метро
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Метро, 2013

2013 / Россия
7.6 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре Москвы ведется точечная застройка. Для завершения работ нужно вбить сваи в карст. Тоннель метро, который пролегает рядом с местом, был построен в далеком 1935 году. Он не рассчитан на подобные нагрузки и постепенно начинает разрушаться. Однажды днем происходит трагедия. Из-за нарушения герметичности на пересечении двух станции образуется трещина, которая разрушается под потоком воды из Москва-реки. Сотни пассажиров метрополитена оказываются во власти страшной силы.

  • Лента основана на книге с одноименным названием писателя Дмитрия Сафонова.
  • Для съемок картин декораторы построили тоннель в настоящую величину. Его длина составила 117 метров. При этом использовали реальные вагоны метрополитена.
  • По сюжету действие происходит в столице, однако съемочная группа работала в Самаре. Станции, куда попадают главные герои, вымышленные. Самарский метрополитен выделил авторам проекта поезд, где проходили съемки.
  • Во время работы членам съемочной группы постоянно приходилось носить респираторы, поскольку на станции было слишком много пыли.
  • Сразу две актрисы узнали о своей беременности в период работы над картиной – Елена Панова и Катерина Шпица.

Широко развернувшееся в центре Москвы строительство новых зданий приводит к тому, что в одном из тоннелей метро между двумя станциями возникает трещина. Никто себе и представить не мог, что в результате нарушения герметичности перекрытия в тоннель хлынет вода из Москва-реки, и сотни пассажиров поезда окажутся во власти надвигающегося потопа. Бешенный поток воды грозит не только обрушением тоннелей метро, но и разрушением всего города.

Среди попавших в беду людей — врач городской больницы Андрей Гарин и его дочь Ксюша. Гарин сражается с катастрофой, пытаясь спасти оставшихся в живых пассажиров, в том числе и любовника своей жены. Гарину придется побороть обиду, гнев и страх. Он должен выжить, чтобы вернуть свою любовь, семью. Свою прежнюю счастливую жизнь.

7.6 Оцените
103 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 21 февраля 2013
Премьера онлайн 14 марта 2021
Премьера в мире 21 февраля 2013
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Антон Мегердичев
Антон Мегердичев
В ролях
Сергей Пускепалис
Сергей Пускепалис
Анфиса Медведева
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Метро 3 постера
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6 октября 2016 16:55
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