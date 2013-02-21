Метро, 2013

Широко развернувшееся в центре Москвы строительство новых зданий приводит к тому, что в одном из тоннелей метро между двумя станциями возникает трещина. Никто себе и представить не мог, что в результате нарушения герметичности перекрытия в тоннель хлынет вода из Москва-реки, и сотни пассажиров поезда окажутся во власти надвигающегося потопа. Бешенный поток воды грозит не только обрушением тоннелей метро, но и разрушением всего города.

Среди попавших в беду людей — врач городской больницы Андрей Гарин и его дочь Ксюша. Гарин сражается с катастрофой, пытаясь спасти оставшихся в живых пассажиров, в том числе и любовника своей жены. Гарину придется побороть обиду, гнев и страх. Он должен выжить, чтобы вернуть свою любовь, семью. Свою прежнюю счастливую жизнь.