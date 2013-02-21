Метро, 2013

В центре Москвы ведется точечная застройка. Для завершения работ нужно вбить сваи в карст. Тоннель метро, который пролегает рядом с местом, был построен в далеком 1935 году. Он не рассчитан на подобные нагрузки и постепенно начинает разрушаться. Однажды днем происходит трагедия. Из-за нарушения герметичности на пересечении двух станции образуется трещина, которая разрушается под потоком воды из Москва-реки. Сотни пассажиров метрополитена оказываются во власти страшной силы.
Широко развернувшееся в центре Москвы строительство новых зданий приводит к тому, что в одном из тоннелей метро между двумя станциями возникает трещина. Никто себе и представить не мог, что в результате нарушения герметичности перекрытия в тоннель хлынет вода из Москва-реки, и сотни пассажиров поезда окажутся во власти надвигающегося потопа. Бешенный поток воды грозит не только обрушением тоннелей метро, но и разрушением всего города.
Среди попавших в беду людей — врач городской больницы Андрей Гарин и его дочь Ксюша. Гарин сражается с катастрофой, пытаясь спасти оставшихся в живых пассажиров, в том числе и любовника своей жены. Гарину придется побороть обиду, гнев и страх. Он должен выжить, чтобы вернуть свою любовь, семью. Свою прежнюю счастливую жизнь.