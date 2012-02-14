Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 4.8
Оцените
5 постеров
Киноафиша Фильмы Черри

Черри

About Cherry 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это история о том, как девушка становится актрисой порно.

Однажды бойфренд 18-летней Анджелины, выпускницы школы, предлагает ей подработать, позируя его другу-фотографу... Заработав немного денег, она переезжает в Сан-Франциско, где устраивается на работу в стрип-клуб.

Затем, взяв псевдоним Cherry, девушка входит в мир порно-индустрии Сан-Франциско...

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 14 февраля 2012
Дата выхода
16 мая 2013 Россия Манометр 18+
16 мая 2013 Беларусь
14 февраля 2012 Германия
16 мая 2013 Казахстан
21 сентября 2012 США
16 мая 2013 Украина
26 июня 2014 Южная Корея
9 февраля 2013 Япония
MPAA R
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $8 315
Производство Enderby Entertainment, Gordon Bijelonic / Datari Turner Films
Другие названия
About Cherry, Cherry, Doce Tentação, 櫻桃成熟時, Cherry - Dunkle Geheimnisse, Cherry - Wanna Play?, Cherry'nin Hikâyesi, Dulce tentación, Người Mẫu, Чeрри, チェリーについて
Режиссер
Стивен Эллиот
В ролях
Эшли Хиншоу
Эшли Хиншоу
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Дев Патель
Дев Патель
Лили Тейлор
Лили Тейлор
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.3
Оцените 25 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3586
Отзывы о фильме

Трейлеры фильма Все трейлеры
Черри - международный трейлер без цензуры
Черри Международный трейлер без цензуры
Черри - трейлер
Черри Трейлер
Кадры из фильма
