Анна Каренина, 2012

Одна из самых стильных экранизаций романа Льва Толстого. Казалось бы, у главной героини фильма, Анны Карениной, есть все: влиятельный муж, любимый сын Сережа, высокое положение в обществе… Случайная встреча с красавцем-офицером Вронским переворачивает привычную жизнь Анны, а вспыхнувшая между героями страсть оказывается сильнее всех законов, человеческих и божьих. Узнав об измене жены, Алексей Каренин ставит ее перед выбором - семья или любовник. Выбрав Вронского, Анна теряет возможность видеться со своим сыном, кроме того, со временем ей начинает казаться, что ее возлюбленный охладел к ней. Отчаяние, ревность и чувство вины приводят героиню к страшному решению…