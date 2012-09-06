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Анна Каренина Анна Каренина
Киноафиша Фильмы Анна Каренина
Anna Karenina

Анна Каренина, 2012

2012 / Великобритания
7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Одна из самых стильных экранизаций романа Льва Толстого. Казалось бы, у главной героини фильма, Анны Карениной, есть все: влиятельный муж, любимый сын Сережа, высокое положение в обществе… Случайная встреча с красавцем-офицером Вронским переворачивает привычную жизнь Анны, а вспыхнувшая между героями страсть оказывается сильнее всех законов, человеческих и божьих. Узнав об измене жены, Алексей Каренин ставит ее перед выбором - семья или любовник. Выбрав Вронского, Анна теряет возможность видеться со своим сыном, кроме того, со временем ей начинает казаться, что ее возлюбленный охладел к ней. Отчаяние, ревность и чувство вины приводят героиню к страшному решению…

  • Кира Найтли и Мэттью Макфэдьен ранее снимались вместе в фильме “Гордость и предубеждение” (2005). Если в экранизации романа Джейн Остин актеры сыграли влюбленных, то в экранизации произведения Толстого предстали в образах сестры и брата. 
  • Алисия Викандер (Кити щербацкая) и Донал Глисон (Николай Левин) позднее работали вместе на съемочной площадке фильма “Из машины” 2015 года.
  • Колье, которое украшает шею Анны Карениной в сцене бала, было создано специально для фильма модным домом Chanel. 
  • Роль княжны Сорокиной стала кинодебютом британской модели Кары Делевинь. 

По знаменитому одноименному роману Льва Толстого.

7.4 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 3 января 2013
Премьера в мире 6 сентября 2012
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джо Райт
Джо Райт
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Все актеры и съемочная группа
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Фильм «Анна Каренина» - британское видение великого романа Льва Толстого. Не только мы черпаем идеи из зарубежного кинематографа, бывает и нашу классику берут на экранизацию. И хотелось бы упрекнуть иностранцев, мол, не познать им наш русский дух… Да вот только не получается, их прочтение нашего романа достойно зрительского внимания.  Начнем с того, что режиссер Джо Райт решил подать историю театральным языком. То есть большая часть событий происходит в закрытом…
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