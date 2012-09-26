В 1889 году датская художница Мари Трипке вышла замуж за Педера Северина Крёйера, всемирно известного живописца. Они были одной из самых знаменитых семейных пар в стране, вызывая всеобщее восхищение. Выдающиеся люди времени — политики, аристократы, ученые, писатели, королевские особы — мечтали о том, чтобы П. С. Крёйер написал их портреты. Для них это было большой честью. И художник за свою работу мог назначить любую цену. А Мари называли самой красивой женщиной Европы. Жизнь семьи, в которой подрастала дочь Вибеке, выглядела идеальной: творчество, высокий статус, богатство. Но за внешним благополучием скрывался настоящий ад. Крёйер страдал наследственным психическим расстройством, часто впадал в депрессии. Из веселого и радостного человека он в одно мгновение мог превращаться в сумасшедшего монстра. Знакомство со шведским композитором Хуго Альвеном, которого Мари полюбила, казалось ей шагом к спасению…

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