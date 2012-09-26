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Постер фильма Жена художника
6.0
Жена художника - Трейлер с закадровым переводом
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6.0

Жена художника

, 2011
Marie Krøyer
Дания / биография, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Жена художника
6.0
Жена художника - Трейлер с закадровым переводом
Жена художника  Трейлер с закадровым переводом

О фильме

В 1889 году датская художница Мари Трипке вышла замуж за Педера Северина Крёйера, всемирно известного живописца. Они были одной из самых знаменитых семейных пар в стране, вызывая всеобщее восхищение. Выдающиеся люди времени — политики, аристократы, ученые, писатели, королевские особы — мечтали о том, чтобы П. С. Крёйер написал их портреты. Для них это было большой честью. И художник за свою работу мог назначить любую цену. А Мари называли самой красивой женщиной Европы. Жизнь семьи, в которой подрастала дочь Вибеке, выглядела идеальной: творчество, высокий статус, богатство. Но за внешним благополучием скрывался настоящий ад. Крёйер страдал наследственным психическим расстройством, часто впадал в депрессии. Из веселого и радостного человека он в одно мгновение мог превращаться в сумасшедшего монстра. Знакомство со шведским композитором Хуго Альвеном, которого Мари полюбила, казалось ей шагом к спасению…

В ролях

Серен Сэттер-Лассен
P.S. 'Søren' Krøyer
Лене Мария Кристенсен
Anna Norrie
Томми Кентер
Sagfører Lachmann
Биргитта Йорт Сёренсен
Marie Krøyer
Сверрир Гуднасон
Сверрир Гуднасон
Hugo Alfvén
Tommy Kenter
Sagfører Lachmann
Nanna Buhl Andresen
Henny Brodersen
Vera Torpp Larsson
Vibeke Krøyer
Курт Дрейер
Doktor Muus
Андерс Гьеллеруп Кох
Doktor Lange
Mette Maria Ahrenkiel
Sygeplejerske
Режиссер Билле Аугуст
Сценарист Anastassia Arnold, Питер Асмуссен
Композитор Стефан Нилссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Дания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 26 сентября 2012
Дата выхода
3 января 2013 Россия Cinema Prestige
3 января 2013 Беларусь
26 сентября 2012 Дания
3 января 2013 Казахстан
3 января 2013 Украина
12 октября 2012 Швеция
13 июня 2013 Южная Корея 18
Бюджет 6 500 000 DKK
Сборы в мире $3 382 354
Производство Film i Väst, SF Film, SF Studios
Другие названия
Marie Krøyer, Balladen om Marie, Balladen om Marie Krøyer, Dailininko žmona, Dyokana shel Marie, Erotas kai prodosia, La pasión de Marie, Marie Kröyer, Maries val, Maries valg, The Passion of Marie, Жена художника, Мари Кройер, マリー・クロヤー　愛と芸術に生きて, Balladen om Marie Kröyer, Marie Kroeyer

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Жена художника - Трейлер с закадровым переводом
Жена художника Трейлер с закадровым переводом
Жена художника - Трейлер
Жена художника Трейлер
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