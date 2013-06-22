Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Мамарош
Постер фильма Мамарош
Постер фильма Мамарош
5.7 Рейтинг IMDb: 5.8
3 постера
Мамарош

Мамарош

Mamaros 18+
О фильме

Пера жил с мамой в Белграде, работал киномехаником и был страстным киноманом. Когда на город стали падать натовские бомбы, сын с мамой подались в бега. Невероятными путями, судьба занесла их в Нью-Йорк. Здесь киномеханик понял, что больше не сможет заниматься любимой профессией: на его глазах в кино совершилась цифровая революция. Поначалу с грустью наблюдавший за этим процессом, Пера вдруг обретает новый смысл и цель в жизни. Он находит несколько никому не нужных пленочных проекторов и отправляется в путь — нести людям мерцающий свет и целлулоидную магию ускользающей эпохи.
Мамарош - трейлер 1
Мамарош  трейлер 1
Страна Сербия / Германия / Венгрия
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 22 июня 2013
Дата выхода
22 июня 2013 Россия Астрафильм 16+
24 апреля 2014 Беларусь
14 января 2015 Германия
24 апреля 2014 Казахстан
24 апреля 2014 Украина
Сборы в мире $21 905
Производство Corazón International, Mythberg Films, Paprika Films
Другие названия
Mamaros, Mamarosh, Mamaroš, Мамарош, 玛玛罗斯
Режиссер
Момчило Мрдакович
В ролях
Эрин О’Брайэн
Драган Бьелогрлич
Сергей Трифунович
Сергей Трифунович
Богдан Диклич
Сидни Доусон
Все актеры и съемочная группа
5.7
5.8 IMDb
Мамарош - трейлер 1
Мамарош Трейлер 1
Мамарош - трейлер 2
Мамарош Трейлер 2
