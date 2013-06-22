Пера жил с мамой в Белграде, работал киномехаником и был страстным киноманом. Когда на город стали падать натовские бомбы, сын с мамой подались в бега. Невероятными путями, судьба занесла их в Нью-Йорк. Здесь киномеханик понял, что больше не сможет заниматься любимой профессией: на его глазах в кино совершилась цифровая революция. Поначалу с грустью наблюдавший за этим процессом, Пера вдруг обретает новый смысл и цель в жизни. Он находит несколько никому не нужных пленочных проекторов и отправляется в путь — нести людям мерцающий свет и целлулоидную магию ускользающей эпохи.

