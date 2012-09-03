Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Полный беспредел Полный беспредел
Киноафиша Фильмы Полный беспредел
Autoreiji: Biyondo

Полный беспредел, 2012

2012 / Япония
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В порту криминальная находка: из воды извлечен автомобиль с трупами государственного чиновника и его случайной ночной подружки. Следователь Катаока полагает, что авторство этого презента принадлежит клану преступников-якудза Санно. Он внедряется в банду…

  • Эта картина — сиквел «Беспредела», снятого тем же режиссером, Такэси Китано, в 2010. В титрах первого фильма дата выхода второго заявлялся 2011 год, но ряд причин помешал выпустить его вовремя. Одна из них — землетрясение у острова Хонсю.
  • Интригой для зрителей было участие Китано в этой ленте — ведь в прежней его персонаж Отомо получил серьезные ранения — его несколько раз ударили заточкой. Но режиссер-актер не удержался и рассказал заранее: герой выживет, но мстить не собирается!
  • Он же заявлял, что новую работу несложно воспринимать как самостоятельное, независимое от старой произведение — собственно, в той картине практически всех убили.
  •  В первой сцене, где автомобиль поднимается из воды, двигатель и КПП отсутствуют. В последние несколько секунд, когда машина все еще висит над водой, можно разглядеть ее переднюю часть. Нижней части двигателя нет. И есть свет, видимый через левое колесо — такое просвечивание невозможно, если место занято движком.

После кровавого беспредела бандитских разборок во главе криминального клана Санно стали новые, холодные и циничные люди. Теперь мафиозная семья «крышует» политику и легальный бизнес, что совсем не устраивает детектива Катаоку – коррумпированного хитреца, давно мечтающего взобраться к карьерным вершинам по головам мертвых якудза. Коварный детектив провоцирует конфликт между Санно с их давними врагами - кланом Ханабиши и вытаскивает из рукава свой главный козырь – неистребимого босса Отомо (Такеши Китано), чью бригаду Санно почти поголовно истребила во время передела сфер влияния. Говорили, что старого пса Отомо зарезали в тюрьме, но неистребимый якудза выжил наперекор всему, чтобы стать главным аттракционом новых грандиозных мафиозных войн!

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 25 апреля 2013
Премьера в мире 3 сентября 2012
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Такеши Китано
Такеши Китано
В ролях
Такеши Китано
Такеши Китано
Рё Касэ
Рё Касэ
Тошиюки Нишида
Сюн Сугата
Кен Митсуйши
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Беспредел
Беспредел (2010)
7.5
Последний беспредел
Последний беспредел (2017)
5.7272725
Жестокий полицейский
Жестокий полицейский (1989)
7.5833335
Сонатина
Сонатина (1993)
7.5454545
Точка кипения
Точка кипения (1990)
7.6666665
Затоiчи
Затоiчи (2003)
7.6
Рюдзо и семеро бойцов
Рюдзо и семеро бойцов (2015)
7.4166665
Ниндзя 2
Ниндзя 2 (2013)
6.2
Брат якудзы
Брат якудзы (2000)
7.1
Фейерверк
Фейерверк (1997)
7.0833335
Королевская битва II
Королевская битва II (2003)
5
Постер фильма Полный беспредел 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Полный беспредел смотреть онлайн

Полный беспредел

Похожие фильмы онлайн

Беспредел
 
Последний беспредел
 
Рюдзо и семеро бойцов
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 07/06/2013 - 18:39:24):
Ну почему же ничего? Фейерверк понравился. Просто все его фильмы настолько одинаковы, и он там везде… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 05/06/2013 - 23:29:02
Ответ на сообщение Toporock от 06/06/2013 - 02:21:31

Я, конечно, тронута таким откликом,… Читать дальше…
Отзывы Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер без цензуры
Трейлер без цензуры
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мое преступление
Мое преступление
2023, Франция, драма, детектив
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Related video
Женился на копии Загитовой: выбор Даниила Глейхенгауза поразит каждого
Обычные дети его побаиваются: каким растет мальчик-Геркулес из простой русской семьи
Девочка-карлик стала длинноногой красоткой: от этого преображения дух захватывает
Финал «Назад в будущее» объяснили в вырезанной сцене: вот что там было
Ему 40 лет, ей - 17: ради кого Дукалис бросил любимую жену (фото)
Может заколачивать миллионы на внешности: сын Децла выиграл в генетическую лотерею
Рассказы матери Королевой о роскошной жизни в США оказались сказками: правда крайне печальная
Копия матери: в Сеть угодило фото маленькой дочери Заворотнюк, которое никто не видел
Жигунову слова не дали: кто на самом деле озвучил культового гардемарина
Звезда «Знахаря» ушел к молоденькой: на оставшуюся с пятью детьми жену без слез не взглянешь
Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)
Развод и эмиграция: что на самом деле творится в семье Паулины Андреевой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше