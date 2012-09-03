Полный беспредел, 2012

После кровавого беспредела бандитских разборок во главе криминального клана Санно стали новые, холодные и циничные люди. Теперь мафиозная семья «крышует» политику и легальный бизнес, что совсем не устраивает детектива Катаоку – коррумпированного хитреца, давно мечтающего взобраться к карьерным вершинам по головам мертвых якудза. Коварный детектив провоцирует конфликт между Санно с их давними врагами - кланом Ханабиши и вытаскивает из рукава свой главный козырь – неистребимого босса Отомо (Такеши Китано), чью бригаду Санно почти поголовно истребила во время передела сфер влияния. Говорили, что старого пса Отомо зарезали в тюрьме, но неистребимый якудза выжил наперекор всему, чтобы стать главным аттракционом новых грандиозных мафиозных войн!