Полный беспредел, 2012

В порту криминальная находка: из воды извлечен автомобиль с трупами государственного чиновника и его случайной ночной подружки. Следователь Катаока полагает, что авторство этого презента принадлежит клану преступников-якудза Санно. Он внедряется в банду…
После кровавого беспредела бандитских разборок во главе криминального клана Санно стали новые, холодные и циничные люди. Теперь мафиозная семья «крышует» политику и легальный бизнес, что совсем не устраивает детектива Катаоку – коррумпированного хитреца, давно мечтающего взобраться к карьерным вершинам по головам мертвых якудза. Коварный детектив провоцирует конфликт между Санно с их давними врагами - кланом Ханабиши и вытаскивает из рукава свой главный козырь – неистребимого босса Отомо (Такеши Китано), чью бригаду Санно почти поголовно истребила во время передела сфер влияния. Говорили, что старого пса Отомо зарезали в тюрьме, но неистребимый якудза выжил наперекор всему, чтобы стать главным аттракционом новых грандиозных мафиозных войн!
Ну почему же ничего? Фейерверк понравился. Просто все его фильмы настолько одинаковы, и он там везде… Читать дальше…
Ответ на сообщение Toporock от 06/06/2013 - 02:21:31
Я, конечно, тронута таким откликом,… Читать дальше…