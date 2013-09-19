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Вот это любовь!

Vot eto lyubov! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сюжет фильма — путешествие героев по красочным уголкам Беларуси в поисках своей любви. Направляясь к поставленной цели, героини из Москвы познают гостеприимство и душевное тепло белорусов.
Вот это любовь! - трейлер
Вот это любовь!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 19 сентября 2013
Дата выхода
19 сентября 2013 Россия КароПрокат 16+
19 сентября 2013 Беларусь
19 сентября 2013 Казахстан
10 октября 2013 США
19 сентября 2013 Украина
Сборы в мире $338 274
Другие названия
Vot eto lyubov!, What a Love!, Вот это любовь!
Режиссер
Станислав Назиров
В ролях
Константин Крюков
Константин Крюков
Владимир Епифанцев
Владимир Епифанцев
Ёлка
Анна Антонова
Анна Антонова
Евгений Косырев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Вот это любовь!

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