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О фильме
Сюжет фильма — путешествие героев по красочным уголкам Беларуси в поисках своей любви. Направляясь к поставленной цели, героини из Москвы познают гостеприимство и душевное тепло белорусов.
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Вот это любовь!
трейлер
трейлер
Страна
Россия
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2013
Премьера в мире
19 сентября 2013
Дата выхода
19 сентября 2013
Россия
КароПрокат
16+
19 сентября 2013
Беларусь
19 сентября 2013
Казахстан
10 октября 2013
США
19 сентября 2013
Украина
Сборы в мире
$338 274
Другие названия
Vot eto lyubov!, What a Love!, Вот это любовь!
Режиссер
Станислав Назиров
В ролях
Константин Крюков
Владимир Епифанцев
Ёлка
Анна Антонова
Евгений Косырев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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Вот это любовь!
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