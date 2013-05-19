Действие комедийной мелодрамы происходит в одном из маленьких сел российской глубинки. Ее жители – обыкновенные люди со своими страхами и страстями. Однажды они узнают о том, что через сутки большая часть населения планеты будет уничтожена. На Землю надвигается магнитное облако. Сельчане верят тому, что передают в новостях, поэтому в деревне начинается паника. Каждый по-своему пытается подготовиться к предстоящему концу света.
Добрая сказка о забавных обитателях одной маленькой деревушки на краю Земли. Поверив в то, что через сутки наступит конец света, каждый из них наконец-то отваживается сделать то, на что никогда не решался. Апокалипсис сдвигает их с привычных мест, но… так и не происходит. И приходится милым чудакам заново учиться любить, драться и выживать…
|24 октября 2013
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