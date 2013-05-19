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Отдать концы

Otdat kontsy 18+
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О фильме

Действие комедийной мелодрамы происходит в одном из маленьких сел российской глубинки. Ее жители – обыкновенные люди со своими страхами и страстями. Однажды они узнают о том, что через сутки большая часть населения планеты будет уничтожена. На Землю надвигается магнитное облако. Сельчане верят тому, что передают в новостях, поэтому в деревне начинается паника. Каждый по-своему пытается подготовиться к предстоящему концу света.

  • Картина стала дебютной полнометражный лентой для режиссера Таисии Игуменцевой. Молодая девушка едва успела выпуститься из ВГИКа.
  • Режиссер училась в мастерской Алексея Учителя. Он же стал одним из исполнительных продюсеров фильма. Как признавался известный деятель кино, он старался раскрыть потенциал своей ученицы, поэтому помогал обеспечить финансирование полнометражного проекта. Он не хотел вмешиваться в процесс съемок, чтобы проверить Игуменцеву.
  • Идея сценария пришла в голову одновременно режиссеру, а также сценаристу Александре Головиной. Персонажей в нем прописывали под конкретных актеров.
  • Для съемок недалеко от Санкт-Петербурга построили полноценную деревню, в которой постарались воссоздать сельский быт.

Добрая сказка о забавных обитателях одной маленькой деревушки на краю Земли. Поверив в то, что через сутки наступит конец света, каждый из них наконец-то отваживается сделать то, на что никогда не решался. Апокалипсис сдвигает их с привычных мест, но… так и не происходит. И приходится милым чудакам заново учиться любить, драться и выживать…

Отдать концы - трейлер
Отдать концы  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2013
Премьера в мире 19 мая 2013
Дата выхода
24 октября 2013 Россия Другое кино 12+
24 октября 2013 Беларусь
24 октября 2013 Казахстан
24 октября 2013 Украина
19 мая 2013 Франция
Сборы в мире $11 500
Производство Rock Films
Другие названия
Otdat kontsy, Bite the Dust, Bite the Dust/バイツァ・ダスト, Kopnąć w kalendarz, Отдать концы, 拭去尘埃
Режиссер
Таисия Игуменцева
Таисия Игуменцева
В ролях
Сергей Аброскин
Сергей Аброскин
Максим Виторган
Максим Виторган
Ирина Денисова
Ирина Денисова
Анна Рудь
Юрис Лауциньш
Юрис Лауциньш
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
Оцените 15 голосов
5.2 IMDb
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Отдать концы

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