Заклятие, 2013

1970-е годы. Эд и Лоррейн Уоррен — детективы, занимающиеся расследованием паранормальных явлений. К ним обращается многодетная семья Перрон, в новом доме которой происходят странные, необъяснимые и пугающие вещи: часы останавливаются на отметке 3:07 ночи, в доме вдруг понижается температура, по ночам пахнет тухлятиной, а птицы, пролетая над домом, падают замертво. Взявшись за это дело, Уоррены даже не представляли, с каким злом им предстоит столкнуться...
В основе картины лежит реальная история семьи Перрон, которые утверждали, что жили в окружении привидений, как добрых, так и злых. Духи населяли дом на Род-Айленде, в котором Перроны проживали в семидесятых годах XX века.