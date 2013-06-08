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The Conjuring

Заклятие, 2013

2013 / США
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90 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

1970-е годы. Эд и Лоррейн Уоррен — детективы, занимающиеся расследованием паранормальных явлений. К ним обращается многодетная семья Перрон, в новом доме которой происходят странные, необъяснимые и пугающие вещи: часы останавливаются на отметке 3:07 ночи, в доме вдруг понижается температура, по ночам пахнет тухлятиной, а птицы, пролетая над домом, падают замертво. Взявшись за это дело, Уоррены даже не представляли, с каким злом им предстоит столкнуться... 

  • Настоящая семья Перрон побывала на съемках фильма этого фильма.
  • До появления в этом доме Перронов в нем жили и умерли восемь семей. В число официально задокументированных смертей вошли два самоубийства, смерть от отравления, изнасилование, убийство 11-летней девочки, два утопления и гибель четырех мужчин, которые замерзли насмерть. 
  • Во время проката картины на Филиппинах некоторым кинотеатрам пришлось нанимать католических священников, чтобы благословить зрителей перед сеансом. Это произошло из-за того, что некоторые зрители сообщили о “негативном присутствии” после просмотра фильма. 
  • Несмотря на то, что фильм не содержит сцен насилия, секса и наготы, в нем звучит очень мало ненормативной лексики и нет демонстрации алкоголя и курения, он все же получил рейтинг “R” — исключительно из-за своего пугающего фактора. 

В основе картины лежит реальная история семьи Перрон, которые утверждали, что жили в окружении привидений, как добрых, так и злых. Духи населяли дом на Род-Айленде, в котором Перроны проживали в семидесятых годах XX века.

8.1 Оцените
90 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в России 25 июля 2013
Премьера в мире 8 июня 2013
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Джеймс Ван
Джеймс Ван
В ролях
Вера Фармига
Вера Фармига
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Маккензи Фой
Маккензи Фой
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
Лили Тейлор
Лили Тейлор
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
склоняюсь "к почти хорошо"...хотя есть ощущение что все-таки на троечку...вообще, фильм "склеен" из двух частей: первая - это… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Клиника у доктора Эммериха была. Там один пациент беседовал с белочкой и добредился до того, будто он на пару с президентом отбивался от… Читать дальше…
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