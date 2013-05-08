Фильм-концерт был создан на основе материала, отснятого в ходе тура «Аэросмит» по городам Японии. Выступления состоялись на семи сценических площадках: «Токио Доум», «Спортивного Центра» Канадзавы в префектуре Исикава, муниципального стадиона «Green Garden Arena» в Хиросиме, выставочного центра «Marine Messe» в Фукуоке, а также на аренах «Осака Доум», «Саппоро Доум» и «Гимнастического Центра» префектуры Айти.
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