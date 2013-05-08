Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зловещие мертвецы: Пекло» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Аэросмит: Рок для восходящего солнца
7.5
Аэросмит: Рок для восходящего солнца - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Аэросмит: Рок для восходящего солнца
7.5

Аэросмит: Рок для восходящего солнца

, 2013
Aerosmith: Rock For The Rising Sun
США / мюзикл / 18+
Трейлеры
Постер фильма Аэросмит: Рок для восходящего солнца
7.5
Аэросмит: Рок для восходящего солнца - Дублированный трейлер
Аэросмит: Рок для восходящего солнца  Дублированный трейлер

О фильме

Фильм-концерт был создан на основе материала, отснятого в ходе тура «Аэросмит» по городам Японии. Выступления состоялись на семи сценических площадках: «Токио Доум», «Спортивного Центра» Канадзавы в префектуре Исикава, муниципального стадиона «Green Garden Arena» в Хиросиме, выставочного центра «Marine Messe» в Фукуоке, а также на аренах «Осака Доум», «Саппоро Доум» и «Гимнастического Центра» префектуры Айти.

В ролях

Том Хэмилтон
Self
Джои Крамер
Self
Джо Перри
Self
Стивен Тайлер
Leadsinger
Брэд Уитфорд
Self
Aerosmith
Themselves
Расс Ирвин
Backing Vocals
Расс Ирвин
Backing Vocals
Yusuke Todaka
Fan of Aerosmith
Режиссер Кейси Тебо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 8 мая 2013
Дата выхода
17 декабря 2013 Россия НеваФильм Emotion 0+
17 декабря 2013 Казахстан
3 июля 2013 США
17 декабря 2013 Украина
Бюджет $200 000
Другие названия
Aerosmith: Rock for the Rising Sun, Rock for the Rising Sun, エアロスミス　ロック・フォー・ザ・ライジング・サン, Aerosmith Rock for the Rising Sun

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 15 голосов
7.8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Аэросмит: Рок для восходящего солнца - Дублированный трейлер
Аэросмит: Рок для восходящего солнца Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Кажется, мы нашли идеальный способ сварить варенье из земляники без горечи: секрет в 1 добавке и бабушкиной хитрости
Хожу в «Светофор» только за этими 5 продуктами, и не нарадуюсь: ценник смешной, а вкус — отменный
5 капель на губку - и через 10 минут мои краны в ванной и на кухне словно зеркало: сверкают даже в темноте
«Иван будет играть отрицательного персонажа»: создатель «Фишера» раскрыл первые детали новых «Отпечатков» с Янковским (и они удивляют)
Ответите на 5 вопросов о советских детективах — заслужите звание Шерлока: без лупы и Ватсона наш тест не пройти
Свежий детектив Первого канала начался как «Невский», закончился как «Форсаж»: «У героя дедукция Шерлока, боевка Джеки Чана»
«Как будто "Карты, деньги, два ствола" на ТНТ», а еще Власенко «додиком» обозвали: зрители спорят из-за новой криминальной комедии «Суета»
88% зрителей довольны этим шикарным эпосом от Amazon — и с нетерпением ждут 3-й сезон: «актеры, локации, музыка — все блеск»
Не только «След»: 10 лучших детективных сериалов Пятого канала по версии зрителей MyShows — затягивают не по-детски
От «Казановы» до «Филина»: 7 ненапряжных российских детективных сериалов, которые хочется досмотреть до конца
Приятный аперитив перед восьмым сезоном «Невского»: в забытом сериале Васильев опять сыграл «мента»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше