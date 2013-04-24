Справедливость общества, которая должна быть справедливостью и для отдельных людей, часто не является таковой. И тогда любой обычный человек в борьбе за свою справедливость может быть вынужден стать террористом — поставить себя вне закона. Этот фильм об одном из таких частных примеров, когда человек, издевательски хорошо знающий систему, оригинальным способом решил добиться своего…
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