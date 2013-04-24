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Постер фильма Обычный человек
4.9
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4.9

Обычный человек

, 2012
A Common Man
США, Шри-Ланка / триллер, боевик / 18+
Постер фильма Обычный человек
4.9

О фильме

Справедливость общества, которая должна быть справедливостью и для отдельных людей, часто не является таковой. И тогда любой обычный человек в борьбе за свою справедливость может быть вынужден стать террористом — поставить себя вне закона. Этот фильм об одном из таких частных примеров, когда человек, издевательски хорошо знающий систему, оригинальным способом решил добиться своего…

В ролях

Бен Кингсли
Бен Кингсли
The Man
Бен Кросс
Бен Кросс
DIG
Патрик Рутнам
IP Mohideen
Frederick-James Koch
IP Ranjan
Numaya Siriwardena
Dilky
Jerome de Silva
SP Victor
Dushyanth Weeraman
Dilfer
Mohamed Adamaly
Chief Secretary
Kian O'Grady
Sergeant Bernard
Susan Zareena
Aisa
Режиссер Чандрам Рутнам
Сценарист Нирай Пандей, Чандрам Рутнам
Композитор Ramesh Vinayakam
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Шри-Ланка
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 24 апреля 2013
Дата выхода
24 апреля 2013 Россия 16+
24 марта 2014 Великобритания
1 октября 2013 Германия
24 апреля 2013 Казахстан
30 июня 2013 США
24 апреля 2013 Украина

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA PG-13
Сборы в мире $112 633
Производство Asia Digital Entertainment, Asia Digital Entertainment, Gemini Industries
Другие названия
A Common Man, Death Watch, Das Gesetz in meiner Hand, Last Minutes, Mirni terorista, Objetivo terrorista, Sıradan Bir Adam, Terrorist, Um Homem Comum, Un hombre común, Zwyczajny człowiek, Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, Обычный человек, ラスト・ミニッツ

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.6 IMDb

Отзывы о фильме

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Обычный человек

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