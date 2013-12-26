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Иван Царевич и Серый Волк 2 Иван Царевич и Серый Волк 2
Киноафиша Фильмы Иван Царевич и Серый Волк 2

Иван Царевич и Серый Волк 2, 2013

2013 / Россия
6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

После событий первой части прошло немало времени. Иван и Василиса успели жениться, и живут вместе уже год. Но новоиспеченной супруге все время скучно, ведь муж занят делами государственной важности. Он все время пропадает на службе, и она его практически не видит. Из-за этого между ними происходит ссора. Чтобы помирить пару, царь, кот и волк придумывают своеобразный план. Они просят Черномора, который уже давно ушел на пенсию, похить Василису. Но в дело вмешивается сестра колдуна.

  • Режиссером и сценаристом второй части является Владимир Торопчин, который работал и над первым мультфильмом. На его счету также несколько других анимационных проектов, в том числе перезапуск «Простоквашино».
  • В 2014 году картина получила премию «Золотой орел», как лучшая анимационная работа. А в 2015 году – награду от одного из журналов, как самый кассовый российский мультфильм в 2014 году.
  • Лента разработана и выпущена студией «Мельница», которая уже много лет подряд занимается франшизой о трех богатырях.
  • Песню Василисы записала солистка музыкальной группы Любовь Владимирова.
  • В этой части присутствуют новые персонажи, которые ничего не говорили, или издавали совсем немного звуков.

В Тридевятом царстве, где живут наши герои – тишь, да благодать. Иван женился на Василисе, и "жили они долго и счастливо", да не тут-то было. Иван целыми днями пропадает с Волком на службе - укрепляет рубежи и оборонную мощь, мечтает перевести стрелки часов на семь часов назад, чтобы меньше спать, и больше работать. А Василисе - скучно, как всем девушкам, ей хочется романтики, ну, такой, как в сказках. И тогда она решает организовать свое похищение... Однако, когда такое бывало, что в сказках все получалось так, как задумывалось?

6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 26 декабря 2013
Премьера в мире 26 декабря 2013
Возраст 0+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Владимир Торопчин
Владимир Торопчин
В ролях
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Татьяна Бунина
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Михаил Боярский
Михаил Боярский
Ирина Рахманова
Ирина Рахманова
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Почитал комменты вчера и ужаснулся. Неужели настолько всё плохо? И вот сегодня с утра назло всем критикам я всё-таки посетил сие творение. Обычно… Читать дальше…
Очевидец 2 апреля 2015, 12:51
Если шутить на ту же тему несколько лет подряд, то и получится как в нынешнем "Комеди Клабе". Скоро будут записывать смех за кадром, чтобы… Читать дальше…
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