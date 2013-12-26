Иван Царевич и Серый Волк 2, 2013

В Тридевятом царстве, где живут наши герои – тишь, да благодать. Иван женился на Василисе, и "жили они долго и счастливо", да не тут-то было. Иван целыми днями пропадает с Волком на службе - укрепляет рубежи и оборонную мощь, мечтает перевести стрелки часов на семь часов назад, чтобы меньше спать, и больше работать. А Василисе - скучно, как всем девушкам, ей хочется романтики, ну, такой, как в сказках. И тогда она решает организовать свое похищение... Однако, когда такое бывало, что в сказках все получалось так, как задумывалось?