Иван Царевич и Серый Волк 2, 2013

После событий первой части прошло немало времени. Иван и Василиса успели жениться, и живут вместе уже год. Но новоиспеченной супруге все время скучно, ведь муж занят делами государственной важности. Он все время пропадает на службе, и она его практически не видит. Из-за этого между ними происходит ссора. Чтобы помирить пару, царь, кот и волк придумывают своеобразный план. Они просят Черномора, который уже давно ушел на пенсию, похить Василису. Но в дело вмешивается сестра колдуна.
В Тридевятом царстве, где живут наши герои – тишь, да благодать. Иван женился на Василисе, и "жили они долго и счастливо", да не тут-то было. Иван целыми днями пропадает с Волком на службе - укрепляет рубежи и оборонную мощь, мечтает перевести стрелки часов на семь часов назад, чтобы меньше спать, и больше работать. А Василисе - скучно, как всем девушкам, ей хочется романтики, ну, такой, как в сказках. И тогда она решает организовать свое похищение... Однако, когда такое бывало, что в сказках все получалось так, как задумывалось?